Yves en Annemie scoren met hun oliebollenkraam: “Mooie complimenten doen ons veel deugd”

Het idee ontstond tijdens een wandeling, maar ondertussen zijn Annemie Stockman en Yves Hogie al voor de tweede winter op rij een vaste waarde met hun oliebollenkraam dat aan de Bloemenhal staat opgesteld. “Het succes heeft onze stoutste verwachtingen overtroffen. Maar ons lekker, maar geheim recept zit daar zeker voor een stuk tussen.”

Het oliebollenkraam in de Krekelmotestraat is voor het tweede jaar op rij een trekpleister. Maar wie zijn nu die mensen achter het briljante idee om daar wekelijks de mensen van lekkers te voorzien? Wij vonden ze en mochten er in alle vroegte mee om de gesprekstafel. Yves Hogie is de vierde generatie foorkramers in zijn familie, net als de drie vorige generaties schuimt hij de kermissen af met een botsauto-attractie. Ook zijn zoon Sven stapt ondertussen al in zijn voetsporen. “Ik ben een echte Ajuin, geboren en getogen in Aalst.”

Maar heel wat dagen is hij terug te vinden in Izegem, meer bepaald op De Mol. “Ik ben dan weer een rasechte Izegemse”, zegt Annemie Stockman. Via haar ex-man belandde ze uiteindelijk ook in een schietkraam en zo in de kermiswereld. “20 jaar geleden deed ik hier de deuren dicht van mijn kruidenierswinkel ‘Bij Annemie’, dat heb ik een dikke tien jaar gerund. Ik werkte vervolgens op de kermissen, het contact met de klanten van het schietkraam vond ik aangenaam. Maar je voelt dat het forainbloed niet door mijn aderen stroomt. Bij mijn zonen wel, die zitten ook ondertussen in het wereldje.”

Maar je leerde er wel Yves kennen.

Annemie: “Hij is op mij moeten afstappen, hoor. Ik kende Yves al langer, maar gewoon als kennis van op de kermissen. Maar we zijn nu al tien jaar een koppel en we hebben het goed samen. Yves heeft in Aalst ook nog zijn carrosseriezaak, maar we spenderen zoveel mogelijk tijd samen. En in de winter is het wat rustiger, dan zijn er geen kermissen. In de zomer ga ik wel mee om te helpen, maar de opbouw en afbraak laat ik aan mij voorbijgaan. De ouders van Yves, ze zijn 84 en 82 jaar oud, zijn wel nog altijd op post. Ongelofelijk wat die mensen op hun leeftijd nog presteren.”

We wilden eerst op Wallemote staan, maar dat was niet toegestaan

En het was tijdens een winterse wandeling dat het idee om een oliebollenkraam te openen jullie te binnen schoot.

Annemie: “We waren met mijn zoon op stap door Wallemote toen we opperden dat een oliebollenkraam daar niet zou misstaan. Er valt daar immers niets te eten of te drinken. Daarop zei mijn zoon dat hij zo’n kraam wel op de kop kon tikken. En via een kennis raakte hij ook aan een recept. Op Wallemote ons standje neerpoten, bleek niet toegestaan. Maar achteraf gezien is dat wel een zegen geweest. In de winter is het vroeg donker en ‘s avonds zouden we weinig volk gezien hebben. Aan de Bloemenhal zijn we goed bereikbaar, we springen er in het oog en er kan vlot geparkeerd worden.”

Yves: “De oliebollen worden gesmaakt. Het deeg bevat inderdaad wel een geheim ingrediënt dat smaakbepalend is. Maar we mogen dat natuurlijk niet prijsgeven.”

Annemie: “Het is nu al zover dat we overal waar we op een kermis komen oliebollen gaan proeven. En we vinden de onze nog altijd het lekkerst. Ze zijn mooi qua vorm, zijn binnenin luchtig en de smaak zit uitstekend.”

Jullie eerste winter was een succes.

Yves: “Vorig jaar zijn we pas in juni weer naar de kermissen mogen gaan. Dus waren we blij dat we onze oliebollen konden verkopen. In totaal hebben we daar vier maanden gestaan en ook even in Lendelede.”

Annemie: “Maar toen waren de cafés ook dicht en kon je nergens heen. Behalve een wandeling doen en van onze oliebollen komen smullen. Dit jaar waren we in de kerstvakantie iedere dag open, nu staan we er in principe nog tot eind januari. Iedere woensdag, zaterdag en zondag van 14.30 tot 19.30 uur. Heel wat mensen polsen al of we ook niet in februari willen open doen. Mocht er voldoende vraag komen, dan overwegen we dat zeker. En op vrijdag 21 januari doen we nog een dagje extra open op vraag van een school.”

Jullie verkopen meer dan oliebollen alleen!

Yves: “Ook appelbeignets, speculoosbeignets, Luikse wafels en suikerspinnen.”

Annemie: “En ook koffie en chocomelk voor de wandelaars. En frisdranken en soms ook een Jupilerke voor een man die op zijn oliebollen staat te wachten. We hebben ondertussen al heel wat vaste klanten. Heel wat Izegemnaars, maar ook mensen van pakweg Roeselare. Ze vragen dan om die extra goed te verpakken, zodat ze nog warm zijn bij thuiskomst. We krijgen heel wat complimentjes en dat doet deugd. Deze week bleek nog op Facebook dat mensen erg lovend waren, daar doe je het toch ook wat voor. We zijn graag onder de mensen en met ons oliebollenkraam lukt dat aardig. Soms zitten de mensen al in de auto te wachten tot we open gaan, het moet dus zijn dat ze gesmaakt worden.”