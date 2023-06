Yvan Herman uitgewuifd door collega’s AVI

De 60 jarige Yvan Herman Uit de Meulebekestraat 58 in Ingelmunster is vandaaag vertrokken voor een voettocht van 2.600 km naar het Spaanse Compostella.

De stoere stapper hoopt de klus te klaren in 3,5 maand. Het spreekt voor zich dat zijn collega’s erbij waren om hem uit te wuiven en een hart onder de riem te steken. Yvan onderneemt deze voettocht helemaal alleen met een rugzak van 15 km op de rug. Hij is heel goed voorbereid en zijn vrienden van de B-ploeg van AVI zijn ervan overtuigd dat hij deze klus met succes zal klaren. Naar de reden van deze onderneming bleef Yvan het antwoord schuldig. Wellicht gaat het om een bevlieging of een stunt. Yvan is van plan om onderweg veel gebruik te maken van zijn tentje dat hij wil neerprikken op campings onderweg. Hij heeft alvast een eerste afspraak met zijn vrienden van de B-ploeg op zaterdag 17 juni in Epernay. (CLY)