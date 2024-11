Yvan en Annemie bakken al voor ’t vijfde jaar oliebollen: “Leuke periode om tussen de mensen de winter door te brengen”

Annemie en Yvan staan vanaf 27 november al voor het vijfde jaar met hun oliebollenkraam aan de Bloemenhal in de Krekelmotestraat in Izegem.

Het begon als een zot idee, maar vijf jaar verder zijn Annemie Stockman, die op De Mol woont, en haar partner Yvan Hogie al een vertrouwd gezicht met hun oliebollenkraam. Met een uniek recept bakken ze er twee maanden lang lekkers. “Naast onze gesmaakte oliebollen zijn er opnieuw appel- en speculoosbeignets, Luikse en Brusselse wafels, suikerspinnen, popcorn,…”

Woensdag 27 november begint het koppel er opnieuw aan. “We zijn open op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag, telkens van 14.30 uur tot 19.30 uur. Op vrijdag openen we een uurtje later, maar doen we aan iedereen die oliebollen bestelt er twee cadeau. De 14 dagen van de kerstvakantie, ook op kerstdag en Nieuwjaar zelf, zijn we iedere dag open.”

Ook in te huren

Er worden ook verschillende warme en gekoelde dranken aangeboden. “De mensen komen ondertussen van een stuk buiten Izegem. Ons oliebollenkraam, dat we nu trouwens aangekocht hebben, staat natuurlijk goed in het zicht. Daarom houden we ook aan deze stek, de mensen weten al dat we daar gaan opduiken. We doen het ook nog steeds omdat we graag de mensen laten genieten, voor ons is dat ook een leuke periode om tussen de mensen de winter door te brengen.”

Het oliebollenkraam maakt op 13, 14 en 15 december even een uitje naar de kerstmarkt in Harelbeke. “Maar daarna keren we terug naar Izegem en staan we er tot eind januari”, besluiten Annemie en Yvan.