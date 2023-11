Ypres Surrey Pipes and Drums speelt in thuisstad: “Hoogtepunt van het jaar voor onze band”

De Ypres Surrey Pipes and Drums (YSPD) maakt tijdens het weekend rond Wapenstilstand traditioneel deel uit van de herdenkingsmomenten in hun thuisstad. Voor bezieler Eric Remy is dit een van de hoogtepunten van het jaar.

Eric Remy (61) stond in 2007 aan de wieg van de YSPD. Intussen is hij voorzitter en pipe major. “In het begin zetten we kleine stapjes als doedelzakband en uiteindelijk zijn de drummers en dansers er na verloop van tijd bij gekomen”, vertelt Eric. “Surrey uit onze naam verwijst naar de gelijknamige Engelse stad. De Surrey Fire Brigade kwam naar Ieper en gaf de house piper van de Last Post Association een kilt en een glengarry, een hoofddeksel is dat. We verwerkten de wapenschilden van Ieper en Surrey in ons logo.”

Hij speelt al 23 jaar doedelzak. “Vroeger was ik vrijwillig brandweerman en een deel van ons team ging mee naar de Poppy Parade. Toen ik de doedelzakklanken hoorde, dacht ik ‘dit wil ik ook kunnen’. Vroeger volgde ik even muziekschool, maar ik heb dat nooit afgemaakt. Ik was ook enkel jaren house piper van de Last Post Association.”

“Iedereen is welkom om bij ons doedelzak te leren spelen”

Doedelzak is een complex instrument en vergt veel oefening. “We leren met partituur, maar tijdens de optredens is het zonder en dus moet je het vanbuiten kunnen spelen. Mijn doedelzak komt uit Schotland. De zak is af en toe aan vernieuwing toe, want na verloop van tijd kunnen er gaatjes in komen.”

Intussen telt YSPD 14 actieve doedelzakspelers. “In de jaren 2014-2018, rond de honderdjarige herdenking, waren er meer leden. Op een moment waren we met 20. Door corona verkenden bepaalde leden andere horizonten. Naast de doedelzakspelers, zijn er ook 12 drummers. Er zijn drie vrouwelijke doedelzakspelers, bij de drumsectie zijn ze met meer. Daar is de verdeling man-vrouw 50-50. De muzikanten komen uit Ieper, maar ook uit andere gemeenten zoals Langemark-Poelkapelle, Houthulst, Menen, Wervik, Kortrijk en Deerlijk.”

Tweede familie

YSPD is voor Eric als een tweede familie. “We hebben een heel familiale en vrienschappelijke sfeer binnen de band. Binnen onze familie is er een echte microbe. Kleinzoon Lenn Morel mocht dankzij Make-a-Wish eens marcheren met de band en kreeg daarvoor een kleine doedelzak. Zijn mama Virginie Debreyne is drumster en papa Christophe Morel is drum sergeant. Lenns zusje Liana danst bij de Highlanders.”

Het voorbije weekend traden ze op in Knokke voor de jaarlijkse Canada Marsen. “Daar spelen we samen met de pipers van Knokke, de For Freedom Pipe Band. De samenwerking tussen onze bands zorgt voor extra voordelen. Komend weekend maken we ons op voor ons jaarlijks hoogtepunt in Ieper. Daar zullen we spelen tijdens de Poppy Parade en drie concerten van de Great War Remembered.”

Opleiding volgen

Bij YSPD kan je ook terecht om een doedelzakopleiding te volgen. “Iedereen is welkom. We hebben een achttal leerlingen en iedereen krijgt de kans om doedelzak te leren. Meestal duurt het wel twee à drie jaar tot je het repertoire onder de knie krijgt”, aldus Eric, die gepensioneerd treinbestuurder is en nog andere bezigheden heeft. “Ik heb een miniatuurbaan met treinen in mijn tuin en hou me bezig met modelbouwboten.”