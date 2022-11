YouTube-ster Nanou Philips (15) haalt 1 miljoen abonnees: “ASMR is erg rustgevend”

Nanou uit Damme is nog maar 15 en wordt al door meer dan 1 miljoen mensen gevolgd op YouTube. Haar rustgevende ASMR-filmpjes, waarin ze op een fluistertoon spreekt en geluid maakt met voorwerpen zijn een hit. “Mijn populairste video is meer dan 7 miljoen keer bekeken.”

De 15-jarige Nanou Philips uit Damme haalde na enkele jaren de grote kaap van 1 miljoen abonnees op haar YouTube ASMR-kanaal. Ook op haar TikTok-account stromen de volgers vlot binnen en zit ze al aan 950.000. “Dat is eigenlijk echt zot. Ik kan het niet geloven dat er 1 miljoen mensen mij volgen. Dat getal is zo groot, ik kan het gewoon niet beseffen”, vertelt Nanou nu ze terug thuis is.

“Om het te vieren plannen we een speciale aflevering, waarin we alles uit de kast zullen halen”

“Ik was op dat moment net op reis met mijn broers naar Los Angeles. We hebben het gevolgd via een live telling, waarbij we het nummer konden zien verspringen. Om de zoveel minuten keken we opnieuw en plots zagen we dat magische getal. Het was echt zalig. We bekijken nu hoe we het kunnen vieren. Toen ik 800.000 abonnees haalde, hebben we een speciale aflevering gedaan. Maar nu is het 1 miljoen dus moeten we echt alles uit de kast halen.”

Rustgevend

Nanou maakt ASMR-filmpjes, waarin ze op fluistertoon spreekt en rustgevende geluiden maakt door op allerlei voorwerpen te knijpen, duwen of tokkelen. “Dat kan gaan van een sticker scheuren tot wrijven met een make-up borstel. Ik denk dat het mensen helpt om rustig te worden. Ik kijk ook zelf iedere avond naar zo’n video’s. Al kan ik wel niet naar mezelf kijken op beeld” lacht Nanou.

Voor haar video’s probeert Nanou van alles uit. “Ik haal veel inspiratie van YouTube. Door anderen bezig te zien, krijg ik zelf ideeën. Tijdens de roadtrip met mijn broers in de Verenigde Staten heb ik van alles gedaan, zoals ASMR in een auto. Zolang je een stille omgeving en een goede camera en microfoon hebt, kan alles. Zelfs in een hotelkamer. Ik vind ASMR erg leuk, maar ik heb ook nog andere accounts, waar ik gewone vlogs op deel. Ik probeer ook te zorgen voor een goede afwisseling tussen lange video’s en korte video’s op TikTok.”

“De video waarin mijn oma mijn make-up doet haalde 7,6 miljoen views”

“De laatste tijd spreek ik steeds meer Engels in mijn video’s”, gaat Nanou verder. “Dat is voor mij iets helemaal nieuws. Meer mensen begrijpen het ook, want ik word vooral gevolgd in Amerika.” Toch is het een Nederlandstalige video, die het meeste bekeken werd. “De video waarin mijn oma mijn make-up doet, haalde 7,6 miljoen views. Dat was een van mijn eerste video’s met mijn oma. Iedereen heeft daar erg positief op gereageerd. Ze vinden haar stem erg rustgevend.”

Kaarsenlijn

Eind november lanceert Nanou ook een eigen collectie geurkaarsen ‘NanouCandles’. “Thuis branden we heel veel kaarsen, ik ben daar zot van. Het is bijna even rustgevend als ASMR. Plots kreeg ik het idee en heb ik contact opgenomen met een meisje in België, die daarmee begonnen was als hobby maar er nu haar beroep van gemaakt heeft. Samen met haar heb ik alles mogen bepalen, van de geur en kleur tot de verpakking, het etiketje of speciale namen”, vertelt Nanou tevreden.