Youssef en Younes organiseren deze zomer 10 voetbaltornooitjes

Deze zomer willen de Kortrijkse tweelingbroers Youssef en Younes El Haddaji van de Red-Side Academy voetbaltornooitjes organiseren op tien pleintjes in Vlaanderen. “We willen de sociale cohesie bevorderen en jongeren kansen geven.”

Youssef en Younes El Haddaji (23) zijn de oprichters van de erkende Kortrijkse jeugdvereniging Red-Side Academy vzw.“Het is een sociaal project. We brengen jongeren samen door middel van voetbal. Iedereen is bij ons welkom ongeacht huidskleur, afkomst, gender, geloofsovertuiging of wat dan ook. We geloven sterk dat we met voetbal onze verschillende kernwaarden als ontmoeting, respect, vrijheid en ontwikkelingkunnen samenbundelen”, aldus de broers. De Red Side Academy is een eerbetoon aan straatwerker en stichter Gino Derveaux die op 53-jarige leeftijd overleed. “Wij zijn als 8-jarigen toen, groot geworden met Gino, die duizenden jongeren inspireerde om te voetballen. Het was zijn levenswerk, maar het was geen erkende vereniging. In 2017 bliezen we de Academy nieuw leven. Dankzij jongerenwerking JINT en de financiële steun van de Koning Boudewijnstichting konden we starten met een beperkt budget van 7.000 euro om onze werking uit te breiden”, zegt Younes. “We willen deze zomer op tien pleintjes in Vlaanderen voetbaltornooitjes organiseren om de jeugd samen te krijgen en zo de multiculturele samenleving positief in de kijker zetten.”

Prof in de samenleving

Younes contacteerde influencers over heel Vlaanderen. “Mensen die iedereen kunnen bereiken in eigen stad. Zo kunnen ze dit project op hun sociale media promoten”, vertelt Younes. “Voor veel jongeren is een voetbalpleintje de drempelloze plaats waar je je eigen creativiteit kwijt kan. Voetbal is het DNA van de straat. De solidariteit die er heerst tussen jongeren is nergens anders te vinden. Het is de plaats waar jongeren de droom delen om prof te worden. Ze worden geen prof, maar zijn wel prof in de samenleving. De plaats waar meer waarden worden aangeleerd dan in een ‘traditionele’ voetbalclub, waar competitie nog te zwaar primeert. We tekenen tijdens de voetbaltornooitjes de verhalen van de jongeren op. Onze droom is om er later een boek over te schrijven.”