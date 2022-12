Yolande Vandeputte uit Izegem viert honderdste verjaardag

Izegem telt momenteel vijf honderdjarigen waarvan de oudste Maria Verschatse (103) is. Bij het selecte groepje honderdjarigen heeft zich nu ook Yolande Vandeputte gevoegd.

Yolande is een rasechte Izegemse en blijkbaar een echte Vlaamse leeuwin. Zij werd geboren op 23 november 1922 in de Roeselarestraat als tweede binnen een gezin van negen kinderen, maar groeide op in de Nieuwstraat. Haar vader was dokter Emiel Vandeputte. Haar moeder was Jeanne Werbrouck.

De grootvader van Yolande zou stadssecretaris van Izegem geweest zijn in de jaren 20 van de vorige eeuw. Oom Remi Vandeputte was ook dokter en woonde op de Korenmarkt waar nu het nieuwe stadhuis staat. Vandaar dat Yolande nog graag even naar het stadhuis wou komen.

De man van Yolande was dokter Dousy, vroeger een zeer bekwame gynaecoloog. Yolande had vijf kinderen. Ze is een kranige vrouw die lid is van VLAS (Vlaamse actieve senioren). Zij wist ook nog te vertellen dat ze na haar honderdste verjaardag weer van nul gaat beginnen om de volgende eeuw in te zetten.

Momenteel woont Yolande met haar zoon Albert in de H. Hart straat in Izegem. Op de foto zien we de honderdjarige Yolande met enkele familieleden in het stadhuis.

(foto CLY)