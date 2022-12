Yolande Kerkhof telt 100 lentes

Precies op haar 100ste verjaardag werd Yolande Kerkhof zondag in het woonzorgcentrum in de bloemen gezet. Familie en een grote groep vrienden en kennissen waren erbij toen burgemeester Claude Croes zijn speech hield.

“Wij kennen elkaar al lang. Wie kent er trouwens het vroegere veevoederbedrijf Cloet niet? De man van Yolande, Paul Cloet, was actief in dat bedrijf.” De burgemeester vertelde over de hobby’s van Yolande. “Het zijn er veel. Ik denk aan haar talenkennis. Zij converseert in veel talen. Zij heeft een brede kennis over wijn en maakte er een erepunt van goed te kunnen spreken in het openbaar. “Yolande was voorzitter van haar geboortejaar 1922 en vele jaren actief in de gemeentelijke seniorenraad. Zij reisde graag en was een toneelliefhebber. De rij geschenken werd aangevuld met onder meer de gepersonaliseerde tinnen serveerplaat van de provincie. In het guldenboek noteerde schepen Louis Vanderbeken deze bijzondere verjaardag. Yolande ondertekende als eerste de bladzijde en daarna was het tijd voor lekkere hapjes en drankjes. De eeuwelinge ontving ook het bezoek van haar 102-jarige vriendin Georgette D’Huyvetter. (MVD/foto MVD)