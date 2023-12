Yolande Kerkhof gevierd voor haar 101 lentes

Yolande Kerkhof werd maandag in het plaatselijke woonzorgcentrum door de familie gevierd voor haar 101 lentes.

Burgemeester Claude Croes: “Wij kennen elkaar al lang. Wie kent er trouwens het vroegere veevoederbedrijf Cloet niet? De man van Yolande, Paul Cloet, was actief in dat bedrijf.”

Yolande was voorzitter van haar geboortejaar 1922 en vele jaren actief in de gemeentelijke seniorenraad. Zij reisde graag en was een toneelliefhebber. De burgemeester vertelde over haar sterke verbondenheid met de gemeenschap. Zij kent veel mensen en onthoudt vooral het positieve van elk. Claude Croes bracht een gelukwensentelegram en een doos met veel lekkers mee van het vorstenpaar. Van de gemeente waren er bloemen en een geschenk. Yolande genoot van de attenties en wensen. Het aperitief en de hapjes stonden klaar voor een toast op haar 101ste verjaardag. (MVD)