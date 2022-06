Yinthe (11) is Kinderkrak in Meulebeke

Yinthe De Smet (11) uit de Hondekerkhofstraat staat meer dan haar mannetje in de kartwereld. Ze zette al heel wat prachtige prestaties neer op binnen- en buitenlandse circuits. De dochter van Dries De Smet en Griet Devos en zus van Lize kreeg de smaak op vierjarige leeftijd te pakken toen papa Dries haar eens meenam naar een binnenkartcircuit.

“Mijn pa was eveneens in de ban van karting en zo zat ik een jaar later achter het stuur van een kart op het circuit van Mariembourg. Karten is een unieke sport”, zegt Yinthe. “Het vergt veel concentratie en stuurkunst waarbij kalm blijven, alle stress bannen en nooit panikeren een absolute must zijn. Verleden jaar eindigde ik derde in het kampioenschap GK4. In oktober 2021 beleefde ik een onvergetelijk moment toen ik als enige junior de stage ‘Girls on Track’ mocht volgen op het mythische circuit Le Castellet nabij Marseille. Ondertussen heb ik nu een nieuwe, grotere kart met een heuse wedstrijdmotor. Nu halen we makkelijk snelheden boven de 100 km/uur. In Abbeville (Ligue Haute de France) nam ik deel aan een juniorenwedstrijd. Als jongste telg behaalde ik een mooie zesde plaats. In de rangschikking was ik het eerste meisje en de eerste Belg. Nu is het vooral een jaar om te leren… zowel op het circuit als straks in mijn nieuwe school.” (LB)

