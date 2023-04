Yben Vandamme en Victor Farasyn nieuwe voorzitters jeugdraad: “We willen jeugdbewegingen meer met elkaar laten samenwerken”

Yben Vandamme en Victor Farasyn zijn unaniem verkozen tot voorzitters van de jeugdraad van Houthulst. Hiermee volgen ze Amber Grymonpon op, die jarenlang de rol van voorzitter op zich had genomen. Het duo werd vorig weekend voorgesteld in de lokalen van KLJ Merkem.

Yben Vandamme (20) is student en woont in Handzame. “Ik ben al sinds het derde kleuter lid van de Chiro in Houthulst en sinds kort ben ik er ook hoofdleider”, vertelt Yben. “Daarnaast ben ik ook al drie jaar lid van de jeugdraad in Houthulst. Ik heb mij kandidaat gesteld omdat de taak mij aansprak en ik het graag doe. Samen met Victor wil ik een nieuw hoofdstuk schrijven in de jeugdraad. We hebben als doel meer samenwerking tussen de jeugdbewegingen in de gemeente te bewerkstelligen. Daaruit zal volgen dat de verenigingen meer aan elkaar hebben. We zijn geen concurrenten van elkaar, maar streven samen naar hetzelfde doel: de jongeren een zinvolle en leuke vrije tijd te bezorgen. Als jeugdvereniging willen we allemaal elkaar aanvullen.”

Victor Farasyn (22) springt in en vertelt dat er ook plannen zijn om de vergaderingen anders aan te pakken. “Het is de gewoonte om af en toe met de schepen van Jeugd, Jeroen Vandromme, en de medewerker Jeugd van de gemeente Houthulst, Céline Dewulf, samen te zitten om hen ideeën voor te leggen. Onze bedoeling is om eerst enkele keren samen te zitten met alle vijf de jeugdbewegingen van de gemeente. Door met hen te vergaderen en naar hun noden en ideeën te luisteren, kunnen we het nodige doorspelen naar de schepen en jeugdmedewerker.”

Dezelfde ideeën

Victor woont sinds kort in Ieper, is sinds 2016 lid van de KAJ Jonkershove, en ook nog eens lid van Jeugdhuis De Rijkswacht in Klerken. “Ik stelde mij kandidaat omdat ik me ten volle wil inzetten voor de jeugd en samen met Yben de jeugdwerking een positieve vibe wil geven. Yben en ik hebben zowat dezelfde ideeën en trekken op die manier aan hetzelfde zeel”, aldus Victor.

Concrete plannen zijn er nog niet. Daarvoor is het nog wat vroeg. Maar Yben en Victor zitten boordevol ideeën en zijn klaar om die uit te werken en aan de schepen en jeugdmedewerker voor te leggen.

“Hoelang we voorzitter blijven? Daar staat geen tijdsbepaling op. Zolang we het kunnen combineren met onze andere activiteiten. In ieder geval al voor twee jaar”, lacht Victor, waarbij Yben laat weten dat het hem voorlopig allemaal nog lukt: “Wat vooral belangrijk is, is een goede planning maken; tijd om te studeren inschatten en inplannen, en daarnaast ook een schema maken voor de jeugdwerking”, zegt hij. “Voorlopig ondervind ik daarmee nog geen enkel probleem. We zullen het allebei zeker zolang mogelijk doen en het is goed dat we elkaar kennen en gelijkgestemd zijn. Zo kunnen we samen heel wat betekenen voor de jeugd in Houthulst.” (Annie Callewaert)