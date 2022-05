Yaron Tytgat viert zestiende verjaardag in ziekenhuis, wie stuurt hem een kaartje?

Yaron Tytgat uit Hooglede wordt vandaag, zondag 1 mei, 16 jaar, maar had zich zijn zestiende verjaardag heel anders voorgesteld. De jongen met een motorische en lichte mentale beperking onderging onlangs een zware operatie aan zijn benen en revalideert in het ziekenhuis in Leuven. Zijn ouders doen een warme oproep: “Stuur Yaron alsjeblieft een verjaardagskaartje om hem te steunen in deze lastige periode.”

Ondanks zijn jonge leeftijd heeft de 16-jarige Yaron Tytgat al een serieus parcours achter de rug. Yaron werd geboren op 1 mei 2006. “Veel te vroeg, na een zwangerschap van amper 32 weken”, zegt zijn papa Gino.

Al snel werd bij de baby cerebrale parese vastgesteld, een aandoening met een motorische en een licht mentale beperking tot gevolg. Mede dankzij de steun van zijn ouders kende Yaron toch een goede jeugd. Inmiddels volgt hij in een normale school in Torhout les. “Het is niet altijd even gemakkelijk voor hem, maar hij zet door.”

14 weken revalideren

Op 12 april werd Yaron opgenomen in het UZ in Leuven waar hij een dag later een zware operatie aan zijn beide benen onderging. “Het was onze laatste kans om die operatie te laten doen. Yaron ligt nu nog steeds in het ziekenhuis in Leuven. In totaal zal hij veertien weken moeten revalideren”, aldus de papa.

Door de operatie valt de zestiende verjaardag waar hij zo naar uitkeek helemaal in het water. Yaron brengt vandaag zijn verjaardag in het ziekenhuis door. “Toch willen we graag Yaron verrassen. We vragen iedereen om zo veel mogelijk kaartjes naar hem te sturen en hem zo te steunen in deze lastige periode.”

Balletje trappen

De kans is reëel dat Yaron op Moederdag, een week na zijn verjaardag, even terug naar huis mag. Enige tijd geleden verhuisde het gezin Tytgat van Roeselare naar Hooglede.

“We hebben nu een huis waar bijna alles op het gelijkvloers is. Gemakkelijk dus voor Yaron. Ondanks zijn beperking en de vele medische problemen die hij al heeft gehad, blijven zowel hij als wij positief in het leven staan. Yaron, die grote fan is van Club Brugge en heel vaak over voetbal praat, droomt ervan om ooit terug zelf een balletje te kunnen trappen.”