Yanna (26) is voor het eerst wijkburgemeester

De organisatoren van Winkel Koerse koppelen ook dit jaar aan het evenement een leuke wijkenwedstrijdformule. De voorbije weken staken al heel wat Winkelnaars de handen uit de mouwen om hun straat of buurt te versieren in het thema Winkel Koerse. Zo ook in wijk 14, waar er met Yanna Spriet (26) een nieuwe wijkburgemeester is. “Het is een leuke manier om de buren te leren kennen.”

In aanloop naar Winkel Koerse is het in Sint-Eloois-Winkel altijd uitkijken welke versieringen er aangebracht worden. Vele bewoners hangen vlaggen buiten, anderen gaan een stapje verder door bijvoorbeeld een paardencarwash te bouwen. Elke van de deelnemende wijken heeft een wijkburgemeester. Bij wijk 14, de wijk waaronder het eerste deel van de Koning Boudewijnlaan en het Sint-Michielsplein vallen, is dat voor het eerst Yanna Spriet. “Als geboren en getogen Winkelse is de paardenkoers me erg bekend. Ik kijk er ieder jaar naar uit.”

Yanna verhuisde recent naar haar huidige woning in de Koning Boudewijnlaan en kreeg de vraag of ze als wijkburgemeester haar buurt niet mee op sleeptouw wilde nemen. “We hebben briefjes gestoken in de verschillende brievenbussen.” Verschillende buurtbewoners hebben al vlaggen uitgehangen en hebben hun vensters versierd. We hadden dit jaar niet zoveel tijd om grote zaken uit te werken, maar volgend jaar kunnen we het misschien iets grootser aanpakken. We zien wel, één ding is zeker: de wijkenwedstrijd brengt mensen samen. Als nieuwe bewoonster is het ook een erg leuke manier om de buren te leren kennen.”

Supporteren

Ondertussen telt ook Yanna af naar dinsdag 3 oktober, de dag van Winkel Koerse. “Ik werk als zelfstandig thuisverpleegster en moet ‘s avonds nog bij verschillende mensen langsgaan. ‘s Middags kom ik natuurlijk even kijken naar het evenement om te supporteren voor ons paardje.” De wijk wiens paard zich het snelst toont tijdens Winkel Koerse wordt deze keer beloond met een feestje en een bord in de straat.