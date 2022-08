Yachtclub Wervik klaagt Toestand op de kleine jachthaven aan: “We kunnen die wrakken toch niet laten wegdrijven?”

Aan liggeld en elektriciteitsverbruik op de kleine jachthaven heeft de Yachtclub Wervik van drie eigenaars van een verwaarloosde boot ongeveer 15.000 euro te goed. “We staan met onze rug tegen de muur”, zucht voorzitter en havenmeester Johan Desmet. “We kunnen die boten toch niet losmaken en laten wegdrijven. Ondertussen staan er vijf à zes eigenaars op de wachtlijst maar is er door die wrakken geen plaats. Een koppel en een alleenstaande man wonen permanent op hun boot maar dat mag niet.”

Yachtclub Wervik bestaat sinds 2009. “Voor de concessie betalen we aan de Vlaamse Waterweg ongeveer 5.000 euro per jaar”, zegt Johan Desmet uit de Ommegangstraat. Hij is de gewezen uitbater van cafetaria De Balokken. “In 2008 lagen hier drie boten, nu ligt het vol en is er zelfs een wachtlijst”, klinkt het. “We hebben hier alles zelf opgebouwd. Op een bepaald moment stond ik er alleen voor. Nu hebben we vier mensen in het bestuur.”

Stefaan Comyn is de penningmeester, Jan Michiel rekenplichtige en Philippe Gardyn medewerker. “Het liggeld bedraagt per jaar 550 euro voor een boot tot tien meter, elektriciteitsverbruik niet inbegrepen”, zegt Johan. “Per extra meter lengte komt daar 30 euro bij. Op drie na, betaalt iedereen. Vroeger lagen er hier meer Fransen dan Belgen aangemeerd maar nu is het omgekeerd. Als er miserie is, dan is het wel met de Fransen.”

Permanent wonen

“We hebben zelf aan de politie een plaatsbezoek gevraagd. Commissaris Dominiek Vermont is hier samen met burgemeester Youro Casier geweest. Er woont hier al vier à vijf jaar een Frans koppel, Catherine en André, permanent. Twee boten van hen liggen hier aangemeerd. Permanent hier wonen mag niet want het is een plezierhaven. Hun adres staat op een postbus in Frankrijk. Hun auto staat op de parking. Af en toe werken ze als uitzendkracht.”

“Ze blijven hier wonen. We kunnen het hen maar zeggen dat het niet mag maar we zijn geen uitvoerende macht. “Je m’en fous”, klinkt het bij dat koppel. Op het einde van de jachthaven ligt er een wrak met een lengte van 12 meter aangemeerd. Die mens, Eric, heeft niets. Als hij gedronken heeft, dan is hij soms agressief. Bijvoorbeeld tegen de gebruikers van het camperterrein.”

In dat wrak woont er ook een Fransman, een zonderling. “Mijn boot ligt hier aangemeerd sedert februari 2020”, vertelt Eric. “Ik weet dat ik moet vertrekken maar ik heb geen vaarbrevet en er was corona, mijn moeder is overleden en ik onderging een operatie. Ik ben in het stadhuis bij de burgemeester geweest en hij begrijpt mijn situatie. Ik mocht blijven tot in mei en ondertussen is dat verlengd. Er is iemand geïnteresseerd om mijn boot te kopen. Die mens is hier geweest.”

Overlijden

“Ik betwijfel of hij eigenlijk wel de waarheid spreekt want het is altijd maar beloven”, reageert de havenmeester.” Een ander wrak is de Wida 2. De eigenaar Alain Lecompte uit Tourcoing is twee jaar geleden overleden maar het liggeld is sindsdien niet meer betaald en is al opgelopen tot 3.753,30 euro. Philipp Gardyn deed heel veel moeite bij de overheid over de grens maar op een schrijven naar het stadsbestuur van Rijsel om informatie kwam geen antwoord. Uiteindelijk vernamen we dat de erfgenamen afstand doen van alles maar die boot moet weg.”

Als er miserie is, dan is het wel met de Fransen

Een ander wrak Obsession is van iemand uit Tielt met een publieke functie. “Al vier jaar laat die persoon niets meer van zich horen”, aldus Johan Desmet. “Zijn boot ligt er verkommerd en vuil bij. De afdekzeilen zijn gescheurd. De huurachterstand is al opgelopen tot 5.000 euro. Op een aangetekend schrijven wordt niet gereageerd.”

Het is duidelijk dat Yachtclub Wervik ten einde raad is. Schepen van Toerisme Geert Bossuyt (Vooruit) kondigde eerder aan dat er na de zomer een vergadering komt met de Yachtclub Wervik. “Ik vraag niet liever zodat we alles kunnen bewijzen”, benadrukt de voorzitter.

Scheepvaartpolitie

“We schreven de Vlaamse Waterweg en zelfs de scheepvaartpolitie in Gent aan maar krijgen geen antwoord. Al die wrakken hebben we zelf versleept naar het einde van de jachthaven. Die wrakken moeten weg want eind augustus verwachten we hier 25 tot 30 boten die een uitstap maken. Bovendien moeten er altijd verplicht drie pontons vrij zijn voor passanten. Ze betalen 10 euro om hier te overnachten.”

Schepen Bossuyt gaf eerder ook aan dat de concessie niet wordt verlengd en dat schoot duidelijk in het verkeerde keelgat bij de Yachtclub Wervik.

“Onze concessie loopt eind april volgend jaar af maar we zullen ze verlengen”, zegt Desmet. “Als we dan iets hebben bereikt, dan is de stad daar met negatieve kritiek en wordt er gedacht dat we niets ondernemen. Ze zouden ons beter helpen. We zijn niet zomaar een ‘clubke’. Vroeger kregen we van de stad subsidies, nu niet meer. Toen ik in 2008 de nieuwe uitbater van de cafetaria werd, lag het hier plat.”

“Ondertussen ben ik vier en een half jaar geleden gestopt maar doe verder als voorzitter en havenmeester. Ik wil mijn opvolger Jan niet in de steek laten.”

“Door de jaren heen deden we veel zelf. We investeerden op de linkerkant voor 20.000 euro aan pontons en aan de overkant betaalden we ook twee pontons. Dat kostte ons 15.000 euro. In de kaaimuren sloegen we haken om passanten te laten aanmeren. De oppervlakte van onze concessie loopt tot aan de rode dienstbrug over de oude Leie.” (EDB)