Yachtclub Ooigem-Leiekanaal opent jachthaven: “Na tien jaar is het zover”

Na een project van ruim tien jaar opende de jachthaven van Ooigem. Veertien boten liggen sinds kort te water bij de sluis van Ooigem. Daarmee gaat de droom van voorzitter Kristof Vervaeck in vervulling. “Onze jachthaven bereikt een ruim vaargebied”, weet hij te vertellen.

Kristof Vervaeck is een geboren en getogen Ooigemnaar. Hij kent de gemeente op zijn duimpje. Daarnaast is hij een gepassioneerde vaarder. Meer dan 10 jaar geleden vatte hij het plan op om een jachthaven te maken in Ooigem.

Oude Leie-arm

“Het plekje aan de Oude Leie-arm is een van de mooiste plaatsen van onze gemeente, maar het ligt een beetje verdoken. Voor plezierboten is het een ideale locatie om aan te meren”, legt hij uit. Na jaren lobbyen en met de steun van de verschillende organisatie kon Yachtclub Ooigem-Leiekanaal eindelijk zijn clubhuis, horecazaak Fleure de Lys, openen. “Een mooie plaats voor fietsers en wandelaars om even te verpozen tijdens hun tocht. En nu dus ook voor pleziervaarders. Naast veertien aanlegplaatsen voor onze clubleden hebben we ook twee plaatsen voor leden van de Izegemse club die hier kunnen aanmeren.”

Strategische ligging

De jachthaven in Ooigem is strategisch heel goed gelegen, want die bevindt zich pal tussen drie sluizen: die van Ooigem, die van Harelbeke en die van Sint-Baafs-Vijve. “Dat betekent dat je met slechts één keer versluizen en heel groot vaargebied kunt bereiken. Je kunt wegvaren richting Roeselare, richting Gent en Beernem of richting Menen. Daarnaast bevinden we ons vlakbij een snelvaartzone: ideaal voor speedboats, waterskiërs of waterboarders”, klinkt het. Om de jachthaven te realiseren deed de club een beroep op lokale aannemers. Dat was een bewuste keuze. “Verschillende aannemers hebben zelf ook een boot. Het is onze filosofie dat iemand die aan zijn eigen hobby meewerkt, er nog net ietsje meer voor over heeft. Andere lokale aannemers droegen ook graag hun steentje bij. Het doet hen iets hier te passeren, terwijl ze weten meegewerkt te hebben aan dit project”, zegt Kristof.

Uitbreiding mogelijk

Na ruim 10 jaar is het dus zover voor Yachtclub Ooigem-Leiekanaal. Bij voorzitter Kristof Vervaeck overheerst nu naar eigen zeggen rust en tevredenheid. Hij durft zelfs een blik te werpen op de toekomst. “We beginnen met de aanlegplaatsen die we nu hebben, maar in een Ooigemse loods liggen nog pontons klaar. Het is moeilijk om het succes op voorhand in te schatten, maar uitbreiding is alvast mogelijk. We zijn in elk geval goed vertrokken om dit pareltje in de groene Ooigemse oase op de kaart te zetten”, sluit hij tevreden af. (Niels Vromant)