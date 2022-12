Yachaira organiseert dansbenefiet voor slachtoffers woningbrand: “Ik moest iets doen om te helpen”

Door op dinsdag 27 december dansworkshops te geven, hoopt de 23-jarige Yachaira Maertens uit Zonnebeke 1.000 euro in te zamelen voor haar buren, die in november slachtoffer werden van een alles verwoestende woningbrand. “Ze mogen ermee doen wat ze willen, al is het een weekend aan zee om de gedachten te verzetten”, zegt Yachaira, die aan een carrière timmert als professionele danseres.

In de Beselarestraat in Zonnebeke brak op maandag 14 november brand uit in een alleenstaande woning. Yachaira Maertens, die samen met haar mama Hilde Durnez iets verderop in de Beselarestraat woont, was thuis toen het gebeurde.

“We hoorden aan de sirenes van de brandweerwagens dat er in de buurt iets aan de hand was”, vertelt Yachaira. “Toen we buiten keken, zagen we dat het bij onze overburen was. Mijn mama heeft hen ook opgevangen na de brand. Zij was helemaal in shock, dus ze probeerde vooral hen te kalmeren tot de brandweer er was.”

Diepe indruk

De vlammen verwoestten de hele bovenverdieping en de zolder van de woning, op het gelijkvloers was er heel wat waterschade. Uiteindelijk werd het huis onbewoonbaar verklaard. “Dat maakte wel een diepe indruk op mij”, gaat Yachaira verder.

“Je hoort wel eens van een woningbrand in het nieuws, maar als je het dan eens in het echt ziet en je kent de mensen die getroffen zijn, dan besef je pas hoe erg dat dat is. Zonnebeke is klein, iedereen kent iedereen. Zo waren die mensen lid van het oudercomité toen ik in de lagere school zat.”

“Ik passeer elke dag in die straat, en telkens dacht ik: ik moet iets doen om te helpen”, vervolgt Yachaira. “Dat bleef heel de tijd door mijn hoofd spoken. Het is zo koud en wij vinden het vanzelfsprekend om gezellig thuis te zitten en alles bij de hand te hebben. Terwijl die mensen alles kwijt zijn, en dat in de kerstperiode. Aangezien ik danser ben van beroep, was het logisch om daarmee iets te doen. Dansen is mijn grote passie. In juni studeerde ik af van de dansopleiding die ik volgde bij Tommy Gryson in Gent. Momenteel geef ik vooral veel dansles, maar ik dans ook op evenementen en shows. Zo mocht ik onlangs gaan freestylen op een kerstbal in Kortrijk.”

Dansworkshops

Zo ontstond het idee om dansworkshops te organiseren als benefietactie op dinsdag 27 december bij dansschool Dançar langs de Hoogleedsesteenweg 408 in Roeselare. “Er zijn vier verschillende dansworkshops: disco (13 uur – 14.30 uur), op hoge hakken, maar je kan het ook met sneakers volgen (14.30 uur – 15.45 uur), commercial advanced (15.45 uur – 17 uur) en commercial beginners voor mensen zonder danservaring (17 uur – 18.15 uur). Die laatste twee workshops geef ik zelf, voor de andere twee kan ik rekenen op Camille Willaert en Jessie Caignie, met wie ik samen heb gedanst bij Dansschool DanceSpace in Zillebeke. Zij zetten zich met plezier gratis in voor dit initiatief.”

Door een divers aanbod aan workshops aan te bieden, hoopt Yachaira een breed publiek aan te spreken. “De commercial beginners is perfect voor mensen zonder ervaring die vooral m’n buren een hart onder de riem willen steken. Dat is ook de populairste workshop. We hebben nog niet zo veel inschrijvingen als ik had gehoopt, maar er zijn veel mensen die een bijdrage storten. Dat loopt wel goed. Voorlopig hebben we al 500 euro ingezameld, en we hopen de kaap van 1.000 euro te ronden. Elke euro gaat naar de mensen van wie het huis is afgebrand. Ik heb ook gezegd tegen hen dat ze ermee mogen doen wat ze willen, al is het een weekend naar zee om de gedachten te verzetten.”

En daarvoor grijpt ze haar passie aan: dans. “Ik ben in juni afgestudeerd en ben bezig om van dans mijn beroep te maken. Ik combineer shows danslessen geven in verschillende dansscholen. Het leek me leuk om de strijd die aanwezig is in de danswereld, tijdens wedstrijden en tussen de verschillende scholen, opzij te schuiven en samen te dansen voor een goed doel.”