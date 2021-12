Xenia trekt sensueel ten aanval

Ze heeft een baan in de immobiliënsector, maar de kans dat je haar daarvan kent is klein. Misschien wel van haar sensuele foto’s op Instagram, waar Xenia Inez liefst 38.000 volgers heeft. De ondernemende schone pakt voorts uit met een eigen kalender én is volgend jaar te zien in de film over de legendarische dancing Zillion.

Xenia woont in Sijsele (Damme), maar beleefde haar kinder- en jeugdjaren in Knokke. Na de scheiding van haar ouders kwam ze op haar zestiende bij haar moeder in Vivenkapelle terecht.

“Als jong meisje vond ik daar toch niet echt mijn draai. Het was me té rustig en afgelegen”, vertelt de nu 29-jarige Xenia. “Op mijn achttiende ben ik alleen gaan wonen in Brugge en begon eigenlijk direct met modellenwerk. Ik deed toen ook mee aan de voorrondes van Miss België, maar haakte af omdat het toch niet helemaal mijn ding bleek.”

“Eigenlijk was het mijn droom om echt mannequinwerk te doen, op de catwalks, maar daarvoor bleek ik met mijn 1,68 meter toch iets te klein; 1,75 meter is daar ongeveer de norm. Ik ben dan meer geëvolueerd in de richting van lingeriemodel en naaktfotografie, zowel in de kunstfotografie als als glamourmodel. Ik heb ook een account op het platform onlyfans, maar ik trek wel een lijn: verder dan naaktfoto’s ga ik niet.”

“Verder ben ik ambassadrice van AECars, het bedrijf uit Izegem dat luxueuze tweedehandswagens verkoopt. Ik poseer bij de wagens op Instagram en zorg zo voor bijkomende aandacht en naamsbekendheid. En ook op de evenementen en beurzen ben ik aanwezig voor de promotie. Hetzelfde doe ik overigens voor fietsenhandel Shifting Gears in Zuienkerke.”

Al die drukke bezigheden combineert Xenia met een dagjob bij vastgoedkantoor Centruy 21 in Knokke. En er zijn nog plannen. Zo lanceert ze haar eigen website.

“Ik merk dat ik op Instagram wat in de gaten word gehouden omwille van mijn foto’s – dat ik door sommige gebruikers ‘gemeld’ word. Nochtans is er geen naakt te zien. Voor het zekerste start ik daarom mijn eigen website, waar mijn portfolio een plaats zal krijgen. Ik ben ook bijzonder trots op mijn samenwerking met fotograaf Henk van Cauwenbergh, voor zijn fotoboek waarin hij een ode aan de rivier de Leie brengt. Intussen heb ik mijn eigen naaktkalender gelanceerd, waarbij ik me heb geïnspireerd op de wereldbekende Pirelli-kalender. En daarnaast ben ik nog bezig met een project waarbij kunstfoto’s op groot formaat op plexi worden afgedrukt, in echte galerij-kwaliteit en in beperkte oplage.”

Xenia is volgend jaar in oktober ook op het grote doek te bewonderen. “Ik speel een nogal pikante scène in de film over de legendarische Antwerpse discotheek Zillion, waarin Matteo Simoni de rol speelt van pornoproducent Dennis Black Magic.”

www.xeniainez.com