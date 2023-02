Xander Ramboer is in Koekelare G-sporter van het Jaar

In cultuurzaal De Balluchon in Koekelare werden de sportprijzen 2022 uitgereikt. Daar werd de 17-jarige Xander Ramboer uitgeroepen tot G-sporter van het Jaar.

Xander speelt al bijna tien jaar rolstoelbasket bij de B-ploeg van de ‘Dukes on Wheels Oostende’, die momenteel tweede gerangschikt staat in de competitie. Hij studeert handelswetenschappen aan het Sivi in Torhout en droomt ervan een plaatsje te veroveren in het A-team, maar zijn ultieme toekomstdroom is om ooit eens een WK of EK mee te maken met de nationale ploeg rolstoelbasket.

Sportman van het Jaar werd bodybuilder Ryan Depoorter, de titel van Beloftevolle Jongere gaat naar tennisser Yinthe Decaestecker en G-sporter van het Jaar werd dus rolstoelbasketter Xander Ramboer. Xander woont in de Beloftestraat en is de zoon van schepen Jessy Salenbien en Bjorn Ramboer. Hij zit in het zesde jaar handelswetenschappen in het SIVI in Torhout.

Grote verrassing

“Ik ben al vanaf mijn achtste levensjaar bezig met sport. En al snel werd duidelijk dat basket mijn ding zou worden”, steekt Xander van wal. “Fysiek is het voor mij de perfecte manier om te bewegen, maar ook mentaal is rolstoelbasket voor mij belangrijk, want ik word omringd door mensen die ook een beperking hebben en kan zo vrede nemen met de mijn eigen beperking.”

Xander was totaal verrast toen ze hem vertelden dat hij tot G-sporter van het Jaar verkozen was. “Ja, dat had ik totaal niet zien aankomen. Het is een mooie prijs en ben trots op wat ik met hard werken al heb bereikt. De mensen in mijn omgeving gunnen het mij allemaal en ook op mijn sociale media kreeg ik alleen maar positieve reacties”, lacht Xander.

Dromen van EK of WK

“Ik ben nog jong, alles ligt nog open, en hoop dat ik ooit een plaatsje kan bemachtigen in de eerste ploeg. En als ik dan wat meer ervaring heb en wat ouder ben, zou ik heel graag eens een WK of EK meemaken met onze nationale ploeg rolstoelbasket, want dat is echt mijn toekomstdroom”, besluit Xander Ramboer die langs deze weg ook zijn trainer Michel Cant in de hulde wil betrekken. “Hij geeft mij al 8 jaar lang training en is iemand die iedere ervaren en jeugdspelers aan de top wil brengen. Hij steekt enorm veel tijd in onze A- en B-ploeg en is een voorbeeld voor ons allemaal.” (EV)