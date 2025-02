Xander en Michaël zijn klaar voor hun eerste eetfestijn voor Kom Op Tegen Kanker

Op 21 februari organiseren Michaël Vannieuwenhuyze en Xander Rigole een eetfestijn in Cultureel Centrum het SPOOR. Ze willen daarmee 11.000 euro inzamelen om deel te kunnen nemen aan de 1000km Trappen tegen Kanker van KOTK.

Dit jaar neemt Michaël Vannieuwenhuyze opnieuw deel aan de 1000km Trappen tegen Kanker. “In het Hemelvaartweekend ga ik opnieuw de uitdaging aan om op 4 dagen tijd 1000 kilometer te fietsen. Ook Xander Rigole, eveneens uit Harelbeke, gaat dezelfde uitdaging aan. Samen willen we hiervoor 11.000 euro inzamelen. Het ingezamelde geld gaat integraal naar Kom op tegen Kanker”, zegt Michaël Vannieuwenhuyze. Om dit bedrag bijeen te halen, organiseren Xander en Michaël een eetfestijn. Dit op vrijdag 21 februari in cultureel centrum het SPOOR, aan de Eilandstraat in Harelbeke. “Bij deze nodig ik jullie graag uit. Ik hoop van ganser harte dat jullie erbij kunnen zijn.” De menu voor volwassenen is de keuze uit halve kip/ribbetjes/vegetarische burger, alles inclusief frietjes en groentjes. De maaltijd kost 20 euro. Voor de kinderen is er een menu aan 15 euro met een keuze uit balletjes in tomatensaus/ribbetjes /kip, alles inclusief frietjes en groentjes. Het eetfestijn heeft plaats in cultureel centrum het SPOOR op 21 februari en start om 18 uur. Er is een ruime parking voorzien op parking Delhaize in de Gaverstraat.

Tickets voor kinderen en/of volwassenen ken je bestellen door deze link in te vullen. Dan kom je op een pagina met keuzes.