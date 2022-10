WZC Yserheem in Diksmuide zoekt na twee jaar nog altijd naar nieuwe directeur

Twee jaar nadat de zoektocht opgestart werd, is er nog altijd geen nieuwe directeur in woonzorgcentrum Yserheem in Diksmuide. “Het vinden van gekwalificeerd personeel is een huzarenstukje geworden”, zucht schepen van Sociale Zaken Katleen Winne (Idee Diksmuide).

In Diksmuide is de zoektocht naar een nieuwe directie gestart in september 2020, vooralsnog zonder resultaat.

“Niet alleen in het woonzorgcentrum stelt dit probleem zich”, legt schepen Winne uit. “Leidinggevende functies worden moeilijk ingevuld. Daarbij komt nog dat de druk op de zorg de afgelopen twee jaar bijzonder hoog lag. Het vinden van gekwalificeerd personeel is een huzarenstukje. Zorg- en verpleegkundigen zijn knelpuntberoepen geworden.”

Het woonzorgcentrum telt 103 bewoners en kan rekenen op een honderdtal personeelsleden. Het ontbreken van een vaste directeur heeft volgens de schepen geen invloed op de werking.

Niet stuurloos

“De kwaliteit van de zorg voor onze bewoners is prioritair. We hebben als bestuur daarom altijd gezorgd voor de continuïteit, met onder meer een interimdirecteur, maar ook interimverpleegkundigen en -zorgkundigen, en de inzet van logistiek medewerkers. Het is niet zo dat het woonzorgcentrum door het ontbreken van een directeur nu stuurloos geworden is. In de zorg kan men zich geen stuurloosheid permitteren. Ik ben al onze medewerkers dankbaar voor hun inzet en de beproeving van hun aanpassingsvermogen. Sinds kort hebben we ook een diensthoofd kwaliteitszorg; die leidinggevende zal onze werking versterken.”

Momenteel loopt de procedure voor de aanwerving van een nieuwe directeur. Mensen kunnen op dit moment dus niet solliciteren. Tijdens de procedure zijn er een schriftelijk en een mondeling examen en een assessment. Wat zijn de voorwaarden waaraan een directeur moet voldoen?

“In Diksmuide dragen we zorg voor elkaar. Wie niet meer zelfstandig thuis kan wonen, willen we in Yserheem een warme zorgzame thuis bieden. Daar is het de directeur die voor een vlotte dagelijkse werking zorgt. Die directeur werkt met en voor de mensen, in een omgeving waar kwalitatief wonen en leven vooropstaan.”, aldus schepen Winne. “Dat houdt in dat hij planning, organisatie, opvolging en aansturing van de werking van het woonzorgcentrum opvolgt, de voorbereiding van de dossiers verzorgt voor de bestuursorganen, de samenwerking tussen afdelingen bevordert, samen met de medewerkers zoekt naar een steeds betere werking, en uit alle medewerkers het beste naar boven haalt, zodat ze hun talenten maximaal kunnen ontplooien, wat dan weer de bewoners ten goede komt. Wat we willen, is iemand die zich snel kan inwerken in de wetgeving rond ouderenzorg en verpleegkunde, in de ouderenproblematiek en de geriatrische pathologie. We willen een stichtend voorbeeld, zodat iedere medewerker in Yserheem onze missie en visie iedere dag opnieuw met de glimlach zou uitdragen. Onze bewoners verdienen niks minder.”

Er is ook een vacature voor zorgkundige en verpleegkundige in Diksmuide. Meer info kan men terecht op www.diksmuide.be.