Wzc Yserheem halveert voedselverspilling maar wil nog beter doen: “Eten mag niet verloren gaan, hé”

In woonzorgcentrum Yserheem is men al een tijdje aan het werk om het voedseloverschot zoveel mogelijk te beperken. “De gemiddelde voedselverspilling per persoon per dag komt neer op 0,114 kilogram, tegenover 0,255 kilogram bij de nulmeting eind vorig jaar”, zegt schepen Katleen Winne. Dat is al mooi, maar misschien kan het nog beter. “In deze tijden van crisis zou geen eten verloren mogen gaan.”

Voedseloverschotten. Wie heeft nooit eens een paar aardappels, wat rijst of groenten over, net te weinig om nog één iemand een maaltijd te geven en toch zonde om weg te gooien? In een gezin zijn dat meestal kleine porties, die dan toch nog kunnen verwerkt worden in gerecht. Een andere zaak is dat, wanneer men overschot heeft in een woonzorgcentrum: de regels voor het bewaren en bewerken van voedsel zijn er heel streng, dus moeten er andere oplossingen worden gezocht. In Yserheem is men al een tijdje aan het werk om het voedseloverschot zoveel mogelijk te beperken.

Kleinere porties

“De voedseloverschotten tot nul reduceren is onhaalbaar”, zegt schepen Katleen Winne. “Er blijft een bepaald restvolume, waar je niet omheen kan. Maar de medewerkers blijven alert: deze zomer namen ze deel aan een aantal workshops rond het probleem en keken ze wat nog meer gedaan kon worden.”

Het is goed voor het milieu én voor de portemonnee

“Waar men vooral op ging letten, is wat na de maaltijd op de borden overblijft. Dan merk je dat bepaalde gerechten meer overschot opleveren dan andere: zo zagen we dat het kalfslapje met erwtjes en puree het minst geliefd was; toen werd er in het algemeen iets minder gegeten en was er dus meer overschot. Topper die week was dan weer de Italiaanse burger, die duidelijk met smaak werd verorberd. Daarnaast wordt ook met kleinere opscheplepels gewerkt, zodat de porties op het bord kleiner zijn; wie met die portie niet genoeg heeft, kan altijd nog wat komen opscheppen.”

Halvering

“Het resultaat is verbluffend. Met de medewerkers en FoodWIN, een non-profitorganisatie die voedselverspilling aanpakt, werd bekeken hoe we voedseloverschot konden beperken. Eind vorig jaar gebeurde een nulmeting, waarbij het volume voedseloverschot 8,414 kilogram bedroeg; na de tweede meeting kwamen we tot een halvering. En de gemiddelde voedselverspilling per persoon per dag komt neer op 0,114 kilogram, tegenover 0,255 kilogram bij de nulmeting. Daarmee wordt zo’n 6.085 euro bespaard en wordt er jaarlijks 14 ton minder CO₂ uitgestoten. Van een win-win gesproken: goed voor het milieu én de portemonnee.”

“In dit traject werden enkel de warme maaltijden bekeken. Bij de nulmeting was soep de grootste verliespost. Soep verkopen we ook in de cafetaria, en dat verlies konden we reduceren tot 9%. De buffetresten maken het grootste deel uit van het totale overschot. Daarvan vormen aardappelen en groenten de grootste volumes, gevolgd door vlees en vis.”

Foodsavers

“We zijn uiteraard al zeer tevreden met deze resultaten, maar we willen bekijken of we nog beter kunnen. We houden alvast kostbare centen en grondstoffen vakkundig uit de vuilnisbak. Binnenkort zitten we samen met iemand van Foodsavers, de organisatie die voedseloverschotten op een sociale manier probeert te herverdelen. We willen nagaan wat we met de resterende overschotten nog kunnen doen. In deze tijden van crisis zou geen eten verloren mogen gaan.”