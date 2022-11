WZC St. Médard beloond voor goede keukenwerking

Het wzc St. Médard in Wijtschate ontving van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) een ‘Smiley’. Dit is een keurmerk die keukens beloont die sterk bezig zijn met voedselveiligheid en hygiëne.

Het wzc St. Médard werkte een eigen plan rond voedselveiligheid en hygiëne uit, en kreeg twee extra controles van een keuringsinstelling om het hele plan en de uitvoering op te volgen. “Samen met onze leverancier Sodexo hebben we de voorbije periode nog intenser gewerkt rond deze thema’s”, aldus directeur Sigurd Verstraete. Burgemeester Wieland De Meyer reageert alvast tevreden.

Voorbeeldfunctie

“Het is een pluim op de hoed van het hele keukenteam. In ons woonzorgcentrum staan we erop om alle maaltijden zelf te bereiden. Niet alleen de kwaliteit is top, maar ook de hygiëne en voedselveiligheid zijn erg belangrijk. Dit keurmerk benadrukt dat st. Médard hierin een voorbeeld is. Het bestuur wil ook verder investeren in de keuken. Zo installeerden we recent een nieuwe afwaskeuken om nog beter te kunnen voldoen aan alle noden van het keukenteam.” (MDN)