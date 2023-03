Wzc Sint-Vincentius in Kortrijk viert 100ste verjaardag van Henriette Terrijn

Vrijdagnamiddag bracht schepen van Bevolking Stephanie Demeyer (Team Burgemeester) een bezoek aan Henriette Terrijn in wzc Sint-Vincentius aan de Houtmarkt in Kortrijk. Henriette werd in de bloemetjes gezet voor haar 100ste verjaardag en kreeg een geschenkenmandje met enkele Kortrijkse lekkernijen.

Henriette is geboren in Gullegem op 17 maart 1923 als oudste van drie kinderen. Haar vader, wever Alfons Terrijn, overleed toen Henriette amper drie jaar was. Zij groeide op bij haar grootmoeder en jongste tante en ging naar school in Deinze in het pensionaat. Haar moeder Zulma Vanooteghem hield café Saaz op de Grote Markt van Kortrijk open. Een zaak die Henriette later overnam en geruime tijd later overliet aan haar dochter Thérèse.

In Kortrijk vond ze ook de man van haar leven: stoffenverkoper Albert Vangheluwe. Toen ze 23 jaar was, stapte het koppel in het huwelijksbootje. Het huwelijk werd gezegend met drie kinderen: Bernard, Marianne en Thérèse. Zij schonken henriette negen kleinkinderen: Gregory, Geoffrey, Robin, Anthony, Camille, Pierre-Paul, Sofie, Sylvie en Martina. Daar kwamen nog eens acht achterkleinkinderen bij en intussen zelfs al een achterachterkleinkind.

“Een hele stevige stamboom van een eeuw oud. Proficiat. Geniet vandaag van jouw 100ste verjaardag, samen met jouw familie en de bewoners hier in WZC Sint-Vincentius. Het stadsbestuur trakteert alvast met een glaasje zodat we kunnen klinken op jouw gezondheid”, besloot de schepen.