Wzc Sint-Jozef in Ruiselede viert 101ste verjaardag van Gabriëlle Verbanck: “Altijd een bezige bij geweest”

Vrijdag 2 februari was het feest in wzc Sint-Jozef in Ruiselede. Want Gabriëlle Verbanck uit Lotenhulle vierde haar 101ste verjaardag met een lekker drankje en pannenkoeken. “Gabriëlle is heel haar leven een bezige bij geweest”, vertelt haar jongste zoon Frans Neirinck (67). “Ze werd overal graag gezien.”

Gabriëlle Verbanck werd geboren in Lotenhulle op 2 februari 1923. Ze huwde op 26 augustus 1947 – pal in de Tweede Wereldoorlog – met dorpsonderwijzer Jozef Neirinck en woonde in de Vinktstraat in Aarsele. Ze kregen drie zonen: Marc (gehuwd met Christine Vandeginste), Pol (+) en Frans (gehuwd met Joke Moyaert). Gabriëlle heeft ondertussen vijf kleinkinderen en elf achterkleinkinderen.

“Gabriëlle heeft altijd voor haar kroost gezorgd. Ze moest haar studies als onderwijzeres tijdens de oorlog afbreken om te gaan helpen in de winkel met breigoed en naaigaren van haar zus, maar is altijd een bezige bij geweest”, vertelt Frans Neirinck. “Ze hielp in de apotheek van haar broer, was bestuurslid van Femma en Ferm, zat in het zangkoor, steunde het parochieblad, was lector in de kerk en zorgde voor animatie tijdens busreizen naar Spanje, Italië of Duitsland”, lacht Frank. “Ze reisde enorm graag. Ze was ook actief in Samana, die nog altijd elk jaar een bloemetje sturen.”

Altijd actief

Gabriëlle verblijft al sinds haar tachtigste in wzc Sint-Jozef in Ruiselede. “Ze wordt hier erg goed verzorgd en kan nog genieten van de kleine dingen, zoals een taartje of een pannenkoek”, vertelt Frans. “Dat ze altijd zo actief is geweest, is waarschijnlijk de reden van haar lange leven.”

Gabriëlle mocht haar verjaardag feestelijk vieren in aanwezigheid van alle bewoners, familieleden, directrice Heidi Van Doorne, burgemeester Greet De Roo en schepen voor jubilea Linda Wyckstandt. (GMM)