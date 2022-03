WZC Sint Henricus Roeselare zet vrijwilligers in de bloemetjes met liefdesboom

Naar aanleiding van de Week van de Vrijwilliger bedankte woonzorgcentrum Sint Henricus in Roeselare op maandag 28 februari al haar vrijwilligers voor hun enorme bijdrage.

Dit jaar koos het woonzorgcentrum ervoor om haar vrijwilligers te bedanken met een liefdesboom die ze konden ophalen in het WZC zelf. Terwijl konden de vrijwilligers genieten van een kopje koffie en stukje appelcake, die de bewoners voor hen hadden gebakken.

In de namiddag stond een workshop op de planning. De bewoners van het woonzorgcentrum leerden samen met de vrijwilligers een insectenhotel in elkaar steken.

Goed nieuws

Het woonzorgcentrum is opgelucht, want eindelijk mogen grotere evenement stilaan weer doorgaan.

Dat betekent dat de sportdag op 1 maart in het Parochiaal Centrum Den Hazelt in Rumbeke kon doorgaan. Het is de eerste grote activiteit die weer kan plaatsvinden sinds de pandemie.