WZC Sint-Amand zal de maaltijden beter spreiden

Ook in wzc Sint-Amand werd er door het personeel geklonken op het nieuwe jaar. Schepen Dirk Desmet gaf er een kort woordje en zei graag een luisterend oor te zijn mocht dit nodig zijn. Hij blikte ook even terug op een druk 2024 met o.a. de vernieuwingswerken in de barruimte. Ook directeur Isabel Vromant nam het woord en dankte iedereen voor zijn of haar inzet. Ze kondigde tevens een grote aanpassing aan van de maaltijdmomenten. “Nu krijgen de mensen rond 9 uur hun ontbijt, serveren we rond 11.30 uur het middagmaal en is er om 17.30 uur het avondmaal. Zo eten wij thuis ook niet. Vandaar dat we vanaf februari een ander uurrooster zullen invoeren zodat de maaltijden meer gespreid zullen worden.” Op onze foto een aantal medewerkers die klinken op 2025. (GJZ/foto GJZ)