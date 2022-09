Wzc Samen uit Wakken wint met ‘lichtstraat’ de In4Care Zorgvinding

Wzc Samen, campus Wakken heeft een mooie prijs binnengerijfd. Het won met de ‘lichtstraat’ de In4Care Zorgvinding 2022, een wedstrijd die zoekt naar innovatieve zorgoplossingen en die dit jaar als thema dementie had.

De lichtstraat is een an sich eenvoudige oplossing waarbij bewoners met dementie door middel van een ledstrip geholpen kunnen worden bij dwaalgedrag, angsten, desoriëntatie en nachtelijke bewegingen.

Een jury van ervaringsdeskundigen, experten en innovatiecoaches kozen ‘de lichtstraat’ uit 33 inzendingen als beste initiatief. Tot grote fierheid van Inke Urbain, coördinator Ethiek en Dementie in het wzc en bedenker van het concept. “Ik ben heel trots op deze erkenning. Vooral omdat het een concept is dat gegroeid is vanuit onze eigen concrete ervaringen”, vertelt ze.

Zo kwam Inke Urbain op het idee voor de lichtstraat, toen één van de bewoners ’s nachts door de gangen dwaalde. “Ze maakte daarbij andere bewoners wakker, wat niet ideaal is natuurlijk. Vandaaruit ben ik beginnen denken dat mensen in hun dromen het licht volgen. Daarom hebben we door middel van houten latten met daarin ledstrips gezorgd voor een verlichte straat in de gang die loopt van aan haar kamer tot aan de gezamenlijke leefruimte. Daarbij gingen we ervan uit dat de bewoonster dan enkel die verlichte straat zou volgen. Want waarom zouden we niet vertrekken vanuit wat wél mag, in plaats van wat niet mag?”, duidt Inke Urbain. “Ik hoopte dat het concept zou aanslaan en mijn hoop werd na wat trial and error ook werkelijkheid. Ze volgde effectief de lichtstraat in de gang en maakte niet langer medebewoonsters wakker”, glundert ze.

Andere doeleinden

Maar er is meer. Zo kunnen de ledstrips ook voor andere mogelijke doeleinden gebruikt worden. “Zo kan het helpen voor mensen die angstig zijn door bijvoorbeeld dingen te zien op hun kamer die er niet zijn. Door de juiste lichtnuances aan te brengen, kunnen ze de voorwerpen in hun kamer dan gemakkelijker onderscheiden.”

Ook Nico De fauw, ceo van In4care is lovend over het concept. “Wanneer we spreken over innovatie denkt men bijna automatisch aan artificiële intelligentie, virtual reality of andere complexe oplossingen, maar deze laureaat is echter een voorbeeld van een oplossing die ontstaan is vanuit een concrete nood en door de medewerkers op de werkvloer is geïnitieerd, uitgewerkt en geïmplementeerd. We gaan er met het In4care-team de komende periode dan ook voor zorgen dat deze oplossing en methodiek verspreid kan worden binnen Vlaamse welzijns -en zorgsector.”

De laureaat ontvangt daarvoor van Alzheimer Liga Vlaanderen €10.000 én een coachingstraject door In4care vzw.