WZC Samen Tielt pakt weer uit met kerstmarkt op zaterdag 10 december: “Bij ons kan je cadeautjes scoren”

Met het einde van het jaar in aantocht staan ook de traditionele kerstmarkten op voor de deur. Knetterende vuurkorven in een winterse setting zorgen steevast voor een gezellig sfeertje. WZC Samen Tielt organiseert er één voor iedereen op zaterdag 10 december.

“De keuze om een kerstmarkt te organiseren ligt voor de hand”, aldus Sebastien Vandevelde, die samen met zijn collega’s instaat voor de organisatie. “Het is een leuke periode in het jaar en een sfeervolle kerstmarkt is ideaal om iedereen eens samen te brengen.”

De kerstmarkt van wzc Samen valt op dezelfde dag als deze die traditioneel wordt georganiseerd op de Tieltse Markt. “De schrik dat de bezoekers zullen blijven plakken op de Markt van Tielt in plaats van de onze is zeker niet aanwezig. Wij hebben een andere variëteit aan activiteiten en kraampjes, onder andere leggen wij in de namiddag de nadruk op kinderanimatie. Bezoekers kunnen dus perfect beide kerstmarkten combineren. Iedereen is welkom!”

Kerstman met elfjes

Tussen 14 en 16 uur is er het bezoek van de Kerstman met twee elfjes. “Elk kind dat langskomt met een gekleurde tekening voor de Kerstman, krijgt hiervoor een verrassing. Om 19 uur is er dan het optreden van de Vlaamse zanger Wim Soutaer. Doorlopend zal er een springkasteel zijn met kinderanimatie maar ook dj Kristof, eet- en drankkraampjes en externe kraampjes die bijvoorbeeld houtwerk, haakwerk, enz. verkopen zullen bijdragen tot een sfeervolle kerstmarkt. Bij ons zal je dus kerstcadeautjes kunnen scoren.”

Vorig jaar gooide corona roet in het eten. “Toen moesten we inderdaad veel meer rekening houden met de regels en werd de kerstmarkt ook afgeblazen. Nu kunnen we die dingen achterwege laten maar in ons achterhoofd zit corona niet ver. Het is voor ons heel spannend omdat het dit jaar ook de eerste editie is. Alle personeelsleden en bewoners zullen er iets mooi van maken. We zullen ervoor zorgen dat dit een leuke, gezellige en sfeervolle kerstmarkt wordt.”

“Deel van de opbrengst gaat naar aankoop elektrische rolstoelfiets”

Een deel van de opbrengst gaat ook nu naar de Warmste Week. “Welk doel het wordt, daar zijn we nog niet over uit. We willen wel een goed doel steunen uit West-Vlaanderen. Het andere deel van de opbrengst gebruiken we voor een elektrische rolstoelfiets, zodat de bewoners van het wzc Samen, die minder mobiel zijn, ook eens al fietsend kunnen genieten van de buitenlucht.”

De organisatie pakt ook uit met een tombola. “Wij verkopen steunkaarten voor 1 euro en dit zijn tevens tickets voor onze tombola. Die is goed gevuld met leuke prijzen van drankmanden over een strijkplank tot allerlei waardebonnen van Tieltse ondernemingen. Nog tot en met 8 december kunnen er steunkaarten worden verkregen door te mailen naar feestcomitietielt@outlook.com of kom op donderdag 1 december naar de Markt in Tielt.”

“Iedereen is dus van harte welkom tussen 14 en 22 uur op de parking van het wzc Samen Tielt, Krommewalstraat 9. Samen maken we er een leuke en sfeervolle kerstmarkt van.”

(Kenny Martens)