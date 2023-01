WZC Polderparel eindelijk geopend in Knokke-Heist

Met een jaar vertraging werd geklonken op de officiële opening van woonzorgcentrum De Polderparel in Westkapelle. “Eindelijk”, aldus directeur Franck Libeer.

“In mijn beleving valt de verwezenlijking onder te verdelen in twee belangrijke fases: de conceptuele fase en de effectieve fase”, vertelt directeur Franck Libeer. “Op 16 september werd de eerste put gegraven met een vooropgestelde opleveringsdatum in november 2021. Tijdens de bouwfase werden we geconfronteerd met Covid-19 maar ook enkele bouwtechnische tegenslagen werden ons niet gespaard. Eén tip voor wie bouwt: laat nooit kilometers datakabel op de grond van een niet waterdichte kelder slingeren in een stormachtig weekend; Dat komt gegarandeerd niet goed.”

Onstabiele factoren

“De verschillende perikelen leidden ertoe dat de opleveringsdatum opschoof naar januari 2022, vervolgens werd het maart 2022, maart werd mei en mei werd augustus. UIteindelijk werd het eind november. Niet alleen het gebouw diende te worden gerealiseerd. Terzelfdertijd werden de dossiers met betrekking tot het inrichten van de kamers, de leefruimtes, de bureau’s, de badkamers… eigenhandig opgestart en behartigd door de Welzijnsvereniging. Daarbij dienden we rekening te houden met onvoorspelbare levertermijnen, grondstoftekorten en andere onstabiele factoren zoals prijsinflatie. Uiteindelijk konden de vroegere bewoners van WZC OLVT verhuizen naar perfect afgewerkte en comfortalbele kamers met nieuw meubilair, aangename livings en leefruimtes. We mogen fier zijn op het eindresultaat.”

Huis en ook thuis

“Belangrijke elementen zijn grote ruimten met veel lichtinval, kamers die voldoende groot zijn, een cafetaria die uitnodigt, een centrale kiné-ruimte… Eveneens was het voor ons belangrijk dat de bewoners zoveel mogelijk zelf inspraak hadden en beslissingen kunnen nemen… Kortom een huis dat een thuis is! En last but not least, ook in de keuze van naam hadden medewerkers, vrijwilligers en bewoners een belangrijk aandeel. UIteindelijk werd op democratische wijze de naam ‘Polderparel’ verkozen. De stenen zijn gelegd, het gebouw is af. Het is nu verder aan ons van WZC Polderparel een nieuwe thuis te maken.”