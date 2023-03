Wzc OLV-Gasthuis in Poperinge viert 100ste verjaardag André Verdonck

In het woonzorgcentrum OLV-Gasthuis in de Ieperstraat vierde André Verdonck zijn honderdste verjaardag. André werd geboren op 29 maart 1923 in de ouderlijke boerderij in de Lenestraat in Poperinge. “Ik was de jongste van zes kinderen. Mijn twee broers en drie zussen zijn overleden”, zegt André Verdonck.

Nadat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog 26 maanden werd weggevoerd naar Duitsland, leerde hij bij zijn thuiskomst al snel Martha Lobeau kennen. Zij werd geboren in Poperinge op 28 november 1927. In 1951 stapten ze in het huwelijksbootje. Ze kregen drie zonen: Marc, Jacques en Frans. Later volgden er kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Na vele jaren hard werken op de boerderij, kwam de tijd om het wat rustiger aan te doen. Ze brachten nog een hele mooie tijd door in de Deken De Bolaan. Ze genoten tijdens hun pensioen van daguitstappen, fietstochtjes en wandelingen. Dat laatste gebeurde eerst zonder, en wanneer het wat moeilijker werd, met de rollator in de stad. Ook genoten ze erg van de vele bezoekjes van de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

OLV-Gasthuis

Twee jaar geleden begon het thuis wat moeilijker te gaan, en ze verhuisden naar het OLV-Gasthuis. Daar leerden Martha en André nieuwe vrienden kennen, en zagen ze oude kennissen terug. Eind september vorig jaar moest André echter afscheid nemen van ‘zijn’ Martha. Nu kijkt André nog steeds uit naar de bezoekjes van kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Samen met hen vierde de eeuweling deze heuglijke dag. Hij kreeg ook het bezoek van burgemeester Christof Dejaegher (CD&V), schepen van Sociale Zaken Bryan Vanderhaeghe (Samen) en algemeen directeur van het OLV-Gasthuis Mieke Vandeputte. (AHP)