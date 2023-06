Wzc Kuurne zoekt dringend jobstudenten zorg

Sophie Lanckriet, personeelscoördinator van wzc Zorg en Welzijn (H. Familie), zit met de handen in het haar. “Wij zoeken dringend jobstudenten zorgkundigen en verpleegkundigen voor de zomermaanden, maar ook voor weekendwerk tijdens het jaar”, vertelt ze.

“Andere jaren kunnen we telkens rekenen op een pool van ongeveer 30 studenten, maar dit jaar blijven er nog veel lege vacatures”, gaat Sophie Lanckriet verder. Als reden geeft ze op dat een groot deel van de studenten die vorige jaren als jobstudent kwamen werken nu afgestudeerd zijn en vast werk hebben. Ook de coronacrisis speelt een grote rol, en er zijn gewoon minder studenten in de zorg- en verpleegkundige opleidingen. “De interim-bureaus zijn de dooddoeners. Die bureaus bieden tijdelijke contracten aan, maar onder andere voorwaarden. Vaak soms maar voor een week en meestal met dagen van 8 tot 17 uur. Dat is blijkbaar aantrekkelijker voor studenten. Wij hebben jonge mensen nodig die bereid zijn om in shiften te werken, want wij bieden zorg 24 op 24 uur en 7 op 7 dagen.” Nochtans is het loon van een jobstudent in het wzc zeer aantrekkelijk voor studenten (circa 15 euro netto per uur) en is de sfeer onder de studenten heel gezellig. De studenten kunnen op die manier ook een waardevolle ervaring opdoen en vele studenten krijgen nadien een vast contract in het wzc. Om studenten aan te trekken, betaalt het wzc aan elke student die meer dan 150 uur vakantiejob bij hen doet nu een festivalticket terug, eender welk festival. “Wij hebben nu meer dan ooit nood aan vele jobstudenten omdat er na corona een uitstroom was van zorg- en verpleegkundigen die in een andere sector zijn gaan werken en omdat er dit jaar toch wel een pak vaste medewerkers met pensioen zijn gegaan.” Het wzc telt 176 bewoners en daar zijn 77 voltijdse zorg- en verpleegkundigen voor nodig. Daarnaast is er ook een pak personeel dat instaat voor de administratie, de keuken, de poets- en onderhoudsdienst.

Familiale sfeer

Fien Vandeputte en Ina Gheysen zijn twee vrolijke jonge dames die als jobstudent begonnen in het wzc en dit jaar een vast contract kregen. Zij stralen als ze vertellen over hun job: “Hier heerst een gezellige familiale sfeer en de bewoners zien ons graag.” Dat bewijzen Marie-Jeanne Devlamynck en Etienne Duyvejonck maar al te graag als ze direct samen willen poseren voor de foto. Wil je graag al eens vrijblijvend kennismaken met het wzc? Dan kan je naar de MARKT APART komen op woensdag 7 juni van 14.30 tot 17 uur voor wenskaarten, bloemen, juwelen, dames- en herenkledij en een gebakskraam. Iedereen is welkom bewoners, familie, buren en alle inwoners in de binnentuin van het wzc, Gasthuisstraat 24 in Kuurne. (ADM)

Studenten die een zorgkundige of verpleegkundige opleiding volgen of net zijn afgestudeerd, kunnen solliciteren bij Sophie Lanckriet 056 73 18 36 of sophie.lanckriet@wzckuurne.