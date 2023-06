Wzc Herdershove in Brugge viert 104e verjaardag van Zuster Lydie Reynaert

In het Brugse woonzorgcentrum Herdershove werd feest gevierd voor Zuster Lydie Reynaert. Zuster Gerardine verjaarde al eerder, maar nu pas kwam de Brugse burgemeester Dirk De fauw de Zuster vieren.

Ze werd eigenlijk geboren op 6 juni 1919 als zevende kind in het gezin Reynaert. In mei 1946 trad ze toe tot de Zusters van Pittem. Ze studeerde eerst vroedkunde in Brugge om later tropische geneeskunde te studeren in Antwerpen. In 1949 is ze vertrokken naar Belgisch Congo waar ze steeds op de missiepost gewerkt heeft. Ze was er actief in de materniteit.

Pas in 1958 keerde ze voor het eerst terug naar België om even te genieten met de familie van vakantie. Nadien ging ze aan de slag in Luebo en nog later in Kitangua. Ze heeft eigenlijk 47 jaar lang missiewerk verricht waarover ze nog boeiend kan vertellen. Het waren voor haar onvergetelijke jaren waarbij ze een band had opgebouwd met de plaatselijke bevolking. Ze vergeet ook niet hoe ze in 1960 moesten vluchten voor de onlusten die er waren uitgebroken. Ze kregen toen tijdelijke opvang bij andere Zustergemeenschappen. De Zuster heeft er vele melaatsen geholpen, maar ook burgers met aids en tuberculose. Nu geniet ze van haar oude dag met haar medezusters in het woonzorgcentrum Herdershove in Sint-Pieters.