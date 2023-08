In het woon-zorgcentrum Hardoy zetten ze in op participatie en inspraak van alle bewoners.

“Daarom plannen we op regelmatige tijdstippen een open bewonersraad. Elke bewoner kan dan participeren aan deze raad. En ze zijn inventief”, zegt directeur Barbara De Poorter. Of er al interessante ideetjes naar voren gebracht werden? “Vooral suggesties rond te plannen activiteiten komen naar voor. En ook onze chef-kok krijgt suggesties voor de maaltijden. Recepten uit grootmoeders keuken zijn in trek.”