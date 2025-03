WZC De Vlinder lanceert Vrijdag Verwendag met pizza

Centrumleider Meinert Vanneste van Lokaal dienstencentrum De Vlinder in Harelbeke organiseerde de allereerste editie van ‘Vrijdag Verwendag’. “De ‘Vrijdag Verwendag’ brengt de grote buurt en ons dienstencentrum samen”, zegt Meinert Vanneste. “Het is de bedoeling om dit evenement meerdere keren per jaar te organiseren.

Zorgbedrijf Harelbeke lanceerde het nieuw initiatief in het Dienstencentrum De Vlinder. “De lokale dienstencentra proberen zich steeds meer open te stellen voor de buurt en de buurtbewoners. Specifiek probeert het LDC De Vlinder de bewoners van de omliggende straten en buurt in de Kollegewijk te betrekken bij de werking”, aldus Meinert. “Zo zorgen we ervoor dat bewoners kunnen samenkomen, elkaar leren kennen en genieten van een gezellig samenzijn.” Op het programma van de eerste editie stond een smakelijke verrassing: 5 soorten pizza, pizza 4 kazen, zalm, geitenkaas, Chorizo en ham en champignons. Daarnaast kunnen de gasten ook genieten van een lekker drankje. In de toekomst wordt bij volgende edities voor voldoende variatie gezorgd, met onder andere croque-monsieurs in juni. Het is de bedoeling om ‘Vrijdag Verwendag’ meerdere keren per jaar te organiseren, om zo het gemeenschapsgevoel verder te versterken.

Een plek bieden waar mensen zich welkom voelen

Lynn Callewaert, voorzitter van Zorgbedrijf Harelbeke, was aanwezig om de lancering van deze nieuwe activiteit te ondersteunen. “Dit is een prachtige gelegenheid om onze buurt nog dichter bij elkaar te brengen. Door regelmatig dergelijke initiatieven te organiseren, willen we het lokaal dienstencentrum openstellen voor iedereen in de buurt en een plek bieden waar mensen zich welkom voelen”, voegt Lynn Callewaert toe. “Ieder dienstencentrum heeft één prioritaire wijk gekozen na onderzoek waarin we de laatste jaren onze focus op hebben gelegd. Voor mij is dat de Kollegewijk, de wijk rond het LDC. Binnen mijn gebied toonden de cijfers aan dat er heel wat ouderen in de Kollegewijk wonen, die niet altijd het aanbod van het LDC kennen. Daarom proberen we dus deze activiteit. Daarnaast organiseren we met de collega’s regelmatig buurtbabbels over alle wijken van Harelbeke, maar met een focus op onze ‘eigen’ wijk. Naast de Kollegewijk ben ik ook actief op de Zandberg en in Stasegem.”, vertelt Meinert. Vrijwilligers, buren en vrienden Ghislain, Martin, Rita en Rita, Christelle, Karel en Pierre genoten van de pizza.