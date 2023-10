Wzc De Oever zwaait vier medewerkers uit

Het gemeentebestuur zette vier medewerkers van woonzorgcentrum De Oever in de bloemen naar aanleiding van hun pensionering. Het college van burgemeester en schepenen hield er aan de vier namens het gemeentebestuur te danken voor hun jarenlange inzet. Lieve Vandesompele werkte sinds 2 maart 2013 in het woonzorgcentrum als leefgroepbegeleider. Carine Huyghe was sinds 1 augustus 1992 in dienst en was aan de slag als logistiek medewerker. Collega’s Patricia Vandeputte en Ann Verplancke waren respectievelijk al sinds 1 april 2014 en 14 maart 2011 leefgroepbegeleider in het rusthuis. De vier oud-medewerkers kregen van het gemeentebestuur elk een geschenk en een sneukelmand overhandigd. We zien de vier op de foto: Patricia Vandeputte, Ann Verplancke, Carine Huyghe en Lieve Vandesompele. (BCH/foto JCR)