Wzc De Oever in Oostnieuwkerke zwaait drie personeelsleden uit

Woonzorgcentrum De Oever in Oostnieuwkerke nam officieel afscheid van 3 personeelsleden.

Vera Schacht begon haar carrière in februari 1980 als zorgkundige in rusthuis Heilige Familie in Oostnieuwkerke. In 2013 maakte ze mee de overstap naar woonzorgcentrum De Oever. Ze was er aan de slag als leefmoeder. Ze ging op 1 mei na 42 jaar dienst met pensioen. Ook Gerda Vandevyvere startte haar carrière in rusthuis Heilige Familie. Ze startte er op 1 januari 1979 als bejaardenhelpster. Ook Gerda maakte in 2013 de overstap naar De Oever, waar ze als leefmoeder werkte. Ze trok op 31 juli na een carrière van 42 jaar de deur van De Oever voor het laatst achter zich dicht. Gerda Bostoen startte in 2008 in rusthuis Heilige Familie als zorgkundige. Na een tussenstop in rusthuis Home Sint-Jan in Staden maakte ook zij de verhuis naar De Oever. Ze was er aan het werk als leefgroepbegeleider. Gerda werd op 29 september samen met haar twee collega’s officieel uitgezwaaid door collega’s en een delegatie van het gemeentebestuur. (BCH)