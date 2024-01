WZC De Bottelarij schenkt 400 euro aan ‘De Stoasje’: “Uit dankbaarheid voor hun dagelijkse inspanningen”

Op donderdag 18 januari overhandigde Eveline Decock, directeur van WZC De Bottelarij, samen met enkele medewerkers een cheque van maar liefst 400 euro aan ‘De Stoasje’, een inclusieproject voor mensen met een beperking.

“Vanuit het solidariteitsfonds van de groep willen we met woonzorgcentrum De Bottelarij in de gemeente Kortemark een plaatselijk project steunen”, weet directeur Eveline Decock te vertellen. “Zonder lang aarzelen kozen we voor De Stoasje, en dit uit dankbaarheid voor hun bijna dagelijkse, vrijwillige inzet in onze residentie. Wij kunnen op hen rekenen voor de afwas van het ontbijt, de bediening van de bar, het uitdelen van de koffie voor onze bewoners, de begeleiding bij animatie en bij wandelingen. Hun vrijwilligers doen zelfs samen met het team mee aan onze playbackshow en het gebeurt ook dat ze eens wafels of pannenkoeken voor onze bewoners bakken. In De Bottelarij willen we in onze werking dan ook veel aandacht besteden aan inclusie. Zo werken we samen met enkele organisaties die mensen met een beperking begeleiden, op zowel vrijwillige basis als via begeleid werken”, aldus nog Decock. “Hun aanwezigheid, inzet en betrokkenheid zijn een echte meerwaarde voor ons woonzorgcentrum. Iedereen maakt daarom onlosmakelijk deel uit van ons team.”

“Dit hadden we echt niet verwacht, maar we kunnen de gift zeer goed gebruiken” – Trees Casier, ‘De Stoasje’

Warme soep

Trees Casier, één van de verantwoordelijken van De Stoasje, reageert verrast op de gift: “Dit gebaar hadden we helemaal niet verwacht. We zijn De Bottelarij hiervoor heel dankbaar, want we kunnen de 400 euro onmiddellijk goed gebruiken. De bedoeling is dat we hiermee een nieuwe soepwarmhouder kunnen aankopen en dat we in de nabije toekomst al onze medewerkers en vrijwilligers eens kunnen verwennen met een optreden van een artiest. We werken al drie jaar samen, sinds de oprichting van het woonzorgcentrum. Deze samenwerking is verrijkend voor beide partijen. Het is een uitwisseling, waarin we elkaar alleen maar versterken.”