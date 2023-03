Wzc Ceres in Lauwe verrast Rachel met feestje voor 100ste verjaardag

In het woonzorgcentrum Ceres in Lauwe was er vandaag, vrijdag, meer dan reden om feest te vieren. 100 knallende champagnekurken waren er nodig om de 100-jarige Rachel Carette op gepaste wijze in de bloemetjes te zetten.

Rachel zag het levenslicht op 17 maart 1923 met dus vandaag net 100 jaar op de teller. Het gezin telde nog één broer, en één zus. Op 21 juli 1948 trouwde ze met Remi Snauwaert. Hun enige dochter, Mireille, werd geboren op 19 augustus 1949, in het moederhuis in Wevelgem. Tot grote spijt zag ze haar enige dochter de liefde volgen naar Duitsland maar daarna viel alles terug mooi in de plooi, want haar geluk was mijn geluk, zegt ze. Mireille kreeg twee zonen, Philippe en Christophe, die op hun beurt zorgden voor twee achterkleinkinderen, Liliane en Colin.

Vervroegd pensioen

“Op 55-jarige leeftijd kon ik met vervroegd pensioen, ik had er toen al 41 werkjaren opzitten. In het rusthuis Sint-Gerardus, waar mijn moeder Emma Carette, daar al verbleef, werkte ik als vrijwilliger. Ik verzorgde daar het naaiwerk, maar af en toe een danske komen placeren paste ook wel eens in mijn agenda”, lacht Rachel. Koffie schenken tijdens een wafelbak was ook één van haar taken. Ze kreeg telkens een plaatsje achteraan de zaal met de kannen en de tassen binnen handbereik.

“Ik was 40 jaar lang vrijwilliger, dat is al een volle loopbaan op zich hé”, lacht Rachel. Op 89 jarige leeftijd ging ze naar woonzorgcentrum Indigo waar ze zelf een eigen plaatsje kreeg daar waar de ‘stekmachine’ stond. Daar ‘naamtekende’ ze al het gerief van haar medebewoners. Vier jaar geleden verhuisde Rachel naar woonzorgcentrum Ceres. “Daar vond ik mijnen draai op de gelijkvloerse verdieping, langs de straatkant op de afdeling boldries. Een goed plaatsje om regelmatig een praatje te slaan met de passanten”, vertelt Rachel.

“Sterk ras”

Haar helderheid van geest boekt ontzag bij het personeel. “Dankzij kruiswoordraadsels, manillen en scrabble blijf ik bij de pinken. Ook veel babbelen houdt mij jong. Mijn zuster leeft ook nog, ze is 94 jaar. We zijn een sterk ras hé. Ik reed ooit eens in ‘den dijk’ met mijn fiets, maar gelukkig zat er geen water in”, lacht Rachel. Haar geheim om 100 jaar te komen? “Ik drink iedere dag ‘keiremelk’ (karnemelk), het zal dat zijn zeker?”, schatert Rachel.

Tijdens haar feest kreeg Rachel bezoek van haar familie, vrienden, kennissen maar ook onze burgemeester en schepenen waren van de partij, beladen met geschenken voor deze 100-jarige kranige topdame. Haar dochter Mireille bracht zelf haar accordeon mee voor enkele deuntjes. Ze werd daarvoor zelfs begeleid door haar zoon op percussie. “Ik bedank iedereen voor jullie komst, dat doet mij heel veel plezier. En nu gaan we erop klinken”, besluit Rachel. (NV)