Wyre brengt supersnel internet en een vleugje kunst naar Wielsbeke: “Het is een win-win voor onze gemeente”

In de komende maanden start Wyre – een samenwerking van Telenet en Fluvius – met de uitrol van een glasvezelnetwerk in Wielsbeke en omgeving. Dit project brengt niet alleen supersnel internet naar de regio, maar ook kunst. Een van de glasvezelhubs, een wezenlijk onderdeel van de netwerkinfrastructuur, kreeg een artistieke make-over door kunstenaar Sam Billen, art director bij Treepack. Het resultaat is een visueel aantrekkelijk kunstwerk dat de hub transformeert van een functioneel object naar een aangename blikvanger.

“Bij Wyre zijn we ons bewust van de impact die onze infrastructuur heeft op de omgeving”, zegt CEO Micha Berger van Wyre. “Daarom kiezen we ervoor om niet alleen technologisch vooruitstrevend te zijn, maar ook om onze hubs visueel te integreren in de gemeenschap. Als we een grijze hub moeten plaatsen, maken we er graag iets van waar mensen met plezier naar kijken. Het is onze manier om verantwoordelijkheid te nemen en waarde toe te voegen.”

Verbinding

De hub aan de rotonde van de Fabiolalaan in Ooigem is een voorbeeld van deze aanpak. Sam Billen van Treepack ontwierp de beschildering en voerde die uit. “Street art kan een functioneel object zoals een hub transformeren tot iets dat mensen raakt. Het zorgt ervoor dat technologie niet langer anoniem is, maar onderdeel wordt van de leefomgeving. Ik hoop dat dit kunstwerk verbinding uitstraalt, zowel digitaal als menselijk.”

Ook burgemeester Rik Buyse van Wielsbeke is tevreden met de aanpak. “Wyre toont met dit project dat ze niet alleen oog hebben voor technologische vooruitgang, maar ook voor de leefbaarheid van onze gemeente”, reageert hij. “De hub is nu niet alleen een cruciaal onderdeel van het glasvezelnetwerk, maar ook een mooi stukje visuele verfraaiing. Het is een win-win voor onze gemeente.”

De werken zelf voor de aanleg van het netwerk worden door Jacops uitgevoerd. “Bij Jacops zijn we gespecialiseerd in technisch complexe projecten, zoals de plaatsing van een hub als onderdeel van een fibernetwerk”, legt Rony Kelders, program manager bij Jacops uit. “Dit project, in samenwerking met Wyre, toont onze aanpak: van initiatie tot oplevering werken we naadloos samen.”

Stabiel en razendsnel internet

Uiteindelijk moet het glasvezelnetwerk snelheden tot 10 gigabit per seconde bieden aan de bewoners. “Of het nu gaat om 4K-films streamen, grote bestanden downloaden of vlekkeloos videovergaderen: de glasvezelverbinding zorgt voor een stabiele en razendsnelle internetervaring”, klinkt het nog. (MI)