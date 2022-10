WVI realiseert 139 huizen en flats in Assebroek

Op een boogscheut van de Brugse binnenstad realiseert WVI samen met de stad Brugge en Vivendo het hedendaags woonproject Sint-Trudo. De komende jaren zullen er op de site 139 huizen en appartementen worden gebouwd.

“Deze week lanceren we met trots de verkoop van 56 bouwkavels”, zegt Geert Sanders, algemeen directeur WVI. “Zo’n uniek woonaanbod vraagt ook om duidelijke spelregels. Zo krijgen inwoners van Brugge, of mensen die in de stad werken, voorrang.”

Zonnepanelen

“Met ons ruim aanbod aan bouwkavels spelen we in op de verschillende bouwwensen in een stedelijke omgeving. De bouwkavels voor halfopen en gesloten bebouwing met achterliggende garageweg werden zo ingetekend dat de voordeur van de woningen telkens uitgeeft op een groene autovrije of autoluwe weg. Bovendien zijn de woningen en bouwgrond optimaal georiënteerd: oost-west of pal in het zuiden. Zo kan je maximaal van je tuin genieten, maar ook ideaal voor het plaatsen van zonnepanelen.”

“In totaal brengen we 30 bouwkavels voor gesloten bebouwing op de markt, 22 voor halfopen bebouwing en 4 voor open bebouwing. In een latere fase realiseren we nog eens 15 huurwoningen. De oppervlakte van de kavels varieert van 202 m² tot 439 m². De grondprijzen starten vanaf 76.800 eurovoor een gesloten bebouwing”, aldus Geert Sanders.

Vrijheid

Voor een rustig en harmonieus straatbeeld werd een kleurenprofiel voor de afwerkingsmaterialen vastgelegd via de verkavelingsvoorschriften. Bovendien is een grote waaier aan volumetrische vrijheid voorzien, zodat elke bouwer een unieke woning kan realiseren die aan zijn eigen woonwensen voldoet en toch een eenheid zal vormen met de andere woningen.

Ook ruimte voor groen en ontmoeting staan voorop. Aan de rand van het woonproject komt een nieuwe parkzone van ruim 0,5 ha voor huidige en toekomstige bewoners. Kinderen kunnen zich uitleven op de centrale speelzone van bijna 0,3 ha. Mede dankzij de verschillende doorsteken voor traag verkeer bevinden alle noodzakelijke voorzieningen (winkels, diensten, onderwijs,…) en ontspanningsmogelijkheden zich op wandel- of fietsafstand.

“Dankzij een vlotte en goede samenwerking met projectpartners WVI en Vivendo worden de voormalige gronden van de Sint-Pietersabdij van Steenbrugge omgetoverd tot een kwalitatief woonproject in een groene omgeving”, stelt burgemeester Dirk De fauw. “Een uniek en zeer gevarieerd woonaanbod voor een grote verscheidenheid aan bewoners.”

Interesse?

Droom je van een eigen woning? Steek je graag de handen uit de mouwen? “Dan ben je bij WVI aan het juiste adres!”, zo luidt de boodschap van Geert Sanders. “Op onze kavels bouw je zelf met een architect en aannemer naar keuze jouw droomwoonst!” Geïnteresseerde kandidaat-kopers kunnen zich nog steeds vrijblijvend inschrijven voor de aankoop van een lot bouwgrond via www.wvi.be/burger/inschrijven-wachtlijst. Alle kandidaat-kopers op de wachtlijst ontvangen een uitnodiging voor het infomoment op dinsdag 22 november 2022 om 19u30.

Voor meer informatie, neem contact op via telefoon 050 36 71 71 of e-mail wonen@wvi.be of neem een kijkje op de projectwebsite via www.wvi.be/burger/bouwgrond-kopen.