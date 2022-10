WVI realiseert 105 woningen in Diksmuide: “Betaalbaar, kwalitatief en eigentijds wonen blijft absolute prioriteit”

Samen met WVI, stad Diksmuide, sociale huisvestingsmaatschappijen De Mandel en IJzer en Zee en bouwonderneming Covemaecker wordt in Diksmuide, vlakbij het centrum, het eigentijds woonproject ‘Tuinwijk’ gerealiseerd. In de komende jaren zullen op deze site maar liefst 180 huizen en appartementen worden gebouwd.

“Betaalbaar, kwalitatief en eigentijds wonen is een absolute prioriteit voor Diksmuide. Dit project is ideaal gelegen: vlakbij het centrum, het station, de scholen, de winkels en een vlotte verbinding naar steden zoals Veurne, Ieper en Oostende”, zegt burgemeester Lies Laridon. “Met het project willen we een goede sociale mix van huurders en kopers tot stand brengen. Het wordt een buurt waar het goed wonen is. De woningen geven uit op een publieke ruimte met heel wat groen waar de bewoners kunnen samenkomen en waar wat speeltuigen voor de kinderen, een petanquebaan en tal van mogelijkheden zijn om te wandelen en fietsen.”

Het project voorziet een diversiteit aan kavels waar iedereen zijn woonwens zal kunnen realiseren. “We bieden zowel sociale als vrije loten, waarbij de bouwheer zelf kan kiezen met wie hij bouwt. Op die manier komen ook mensen met een bescheiden inkomen aan hun trekken. De kavels hebben een oppervlakte van 208m² tot 657m² en dat zowel voor vrije loten als voor sociale loten. In totaal zijn er twaalf loten bestemd voor open bebouwing, 23 voor gesloten bebouwing en 70 voor halfopen bebouwing”, vertelt directeur van het WVI Geert Sanders.

“De prijzen starten vanaf 39.500 euro voor een gesloten bebouwing. Voor een rustig en harmonieus straatbeeld werd een kleurprofiel voor de afwerking vastgelegd in de verkavelingsvoorschriften. Het project is opgevat als een woonerf met heel wat publieke ruimte. Auto’s worden zoveel mogelijk geweerd, maar er is een parkeerruimte voorzien voor bezoekers. Wandelaars, fietsers en andere trage weggebruikers kunnen langs verschillende fiets- en wandelverbindingen in acht minuten de Grote Markt bereiken die op 650 meter ligt. Voor een gezonde publieke ruimte zorgt een centrale groenzone met waterbufferbekken die aangevuld wordt met groenstructuren waarbij men moet denken aan bomen en struiken. Bij de petanquebaan wordt ook een picknickbank voorzien, kortom voldoende ruimte om elkaar te ontmoeten.”

Mensen die in Diksmuide wonen of werken, krijgen voorrang bij het verkopen van deze loten. De kavels zijn uitsluitend bedoeld voor particulieren die een eerst huis willen bouwen. Wie wel al een huis heeft, moet dat binnen een bepaalde tijd verkopen en in het nieuwe huis minstens tien jaar wonen. De mensen die interesse hebben, kunnen vrijblijvend inschrijven voor de aankoop van een lot bouwgrond via de website.

Alle kandidaat-kopers worden uitgenodigd op dinsdag 15 november om 19.30 uur voor het infomoment in CC Kruispunt. Voor meer info kan men terecht op 050 36 71 71, via email naar wonen@wvi.be en een kijkje nemen kan op de projectwebsite.