WVI geeft startschot voor verkoop woonproject aan Plaatsmolenweg in Pittem

De West-Vlaamse Intercommunale en de gemeente Pittem hebben vrijdagvoormiddag het nieuwe woonproject Plaatsmolenweg gelanceerd. Het gaat om de realisatie van een nieuwe woonbuurt vlakbij de dorpskern.

Samen met de gemeente realiseert WVI tussen de Koolskampstraat en de Egemstraat in totaal 30 bouwkavels. “Twee kavels zijn bestemd voor vrijstaande bebouwing, 24 voor halfvrijstaande bebouwing en vier voor gekoppelde bebouwing”, zegt WVI-directeur Geert Sanders. “We houden ook rekening met ieders budget dankzij een mix van sociale en vrije kavels. Inwoners die willen verhuizen, mensen die in Pittem werken of een band met de gemeente kunnen aantonen, krijgen voorrang. De grondprijzen starten al vanaf 59.400 euro voor een kavel van 270 m². Voor een lot met een gemiddelde oppervlakte van 360 m² betaal je 79.200 euro.”

Woonkwaliteit centraal

“In het woonproject Plaatsmolenweg staat woonkwaliteit centraal”, zegt schepen Heidi Lievrouw. “Zo kennen de bouwloten een goede zonoriëntatie: loten met zuidwestelijke voorzijde hebben ruime private voortuin. Bovendien kan op alle loten een dakterras gerealiseerd worden aan de woning. Voor een rustig en harmonieus straatbeeld wordt – via de verkavelingsvoorschriften – een kleurenprofiel voor de gevelmaterialen (wit-grijs-zwart of bruin-oker-beige) en de dakmaterialen (donkergrijs tot zwart) vastgelegd. Daarnaast is er een grote waaier aan volumetrische vrijheid voorzien, zodat elke bouwer een unieke woning kan realiseren die aan zijn eigen woonwensen voldoet en toch een eenheid zal vormen met de andere woningen.”

Er is ook een groenzone met een waterbufferbekken, aangevuld met kleine groenstructuren zoals bomen en struiken. “Dit extra waterbufferbekken houdt rekening met het nieuwe woonproject en de bestaande verharding gelegen tussen de Koolskamp- en de Egemstraat”, aldus de schepen. “Het opgevangen water wordt vertraagd afgevoerd naar het bekken, zodat de beek niet extra wordt belast. Tot slot werd ook gekozen om geen doorgaand verkeer mogelijk te maken. Het projectgebied doorkruist een voetweg die loopt van de Koolskampstraat tot aan de Egemstraat. Zo bereik je veilig het sportcentrum De Molen, de polyvalente zaal De Magneet en de jeugdlokalen. “