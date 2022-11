Wulvergem voldoet aan vraag naar extra waterreserves aan Douvebeek

In de Kwintenstraat in Wulvergem is voortaan aan de Douvebeek een plaats voorzien waar de landbouwer zijn tankwagen kan vullen en een punt waar er sproeitoestellen kunnen worden gevuld. Het laatste is voorzien van een inrichting om vervuilingen met gewasbeschermingsmiddelen naar de ondergrond tegen te gaan. “Aangezien er in de directe omgeving door de landbouwers steeds meer wordt ingezet op groententeelt, is de vraag naar waterreserves in de omgeving de laatste jaren sterk gestegen”, zegt gedeputeerde Bart.

Om deze waterspaarvoorraad te realiseren werd in totaal zo’n 12.500 m³ grond uitgegraven en weggevoerd. Hierdoor is een permanente watervoorraad gecreëerd van 11.500 m³. De herinrichting van het projectgebied mét spaarfunctie was wel enkel mogelijk door de waterloop te gaan ‘opgestuwen/afgedammen’. Daartoe is de bestaande betoninfrastructuur opgebroken. Er is in plaats een visvriendelijke stuwconstructie op de Douvebeek aangelegd. Deze constructie biedt de mogelijkheid om tijdens zeer droge periodes – door middel van schotbalken – een bijkomende 2.500 m³ water op te sparen.

Het gecontroleerd overstromingsgebied Douvebeek met spaarfunctie is onderdeel van het project Lynbatis binnen het programma Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen. Dit gebied is op rechteroever toegankelijk voor bezoekers. De opgebroken betonstuw is opgewaardeerd naar rustbank.

De werken kostten circa 255.000 euro, exclusief BTW.