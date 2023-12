WTC X-Treem schenkt cheque van 475 euro aan Donate-a-dog

Ondanks het regenweer kon de kerstwandeling van wielertoeristenclub WTC X-Treem toch 95 dappere stappers bekoren. Hun deelname leverde een cheque van 475 euro op. Dat bedrag schenken de wielervrienden aan Donate-a-dog, een organisatie die hulphonden opleidt.

Jelle Vandewiele, voorzitter en medeoprichter van Donate-a dog, heeft zelf een hulphond van de organisatie. Hij is erg blij met de cheque. “Onze vzw werkt met vrijwilligers en heeft geen werkingskosten. Desondanks kost het opleiden van een hulphond nog ongeveer 13.000 euro. Elke hond verblijft eerst anderhalf jaar in een gastgezin en vervolmaakt vervolgens zijn opleiding bij een trainer in huiselijke sfeer. Labradors en golden retrievers zijn het meest geliefd als assistentiehond, wegens hun grote aaibaarheidsfactor en omdat ze zeer geschikt zijn om voorwerpen te apporteren. Eenentwintig van onze hulphonden zijn geplaatst over heel Vlaanderen en er zijn drie honden in opleiding”, aldus Jelle. (CB/foto Carlos Berghman)