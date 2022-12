WTC SBV zet kampioenen in de bloemetjes

Wielertoeristenclub SBV hield op 27 november zijn jaarlijkse souper. Op dat moment zet de club zijn kampioenen in de bloemetjes. Daarnaast blikken de fietsers al vooruit naar het volgende seizoen. “Dat begint op 5 maart. We spreken elke zondagmorgen af aan café Ter Leie voor een ritje. Dankzij onze sponsors kunnen wij samen fietsen. We willen hen op het einde van het jaar bedanken, net als de organisatie van de hondenzwemming. Op hun evenement organiseren wij elk jaar onze Herfstrally”, zegt Paul Deblanck. Op de foto herkennen we Paul Deblanck (kampioen 2022), Geert Deprez (2019), Guy De Ketele (2019), Kurt Ornelis (2020), Tom Desander (2021), Wouter Vermoere (2020, 2021 en 2022) en Ronny Vroman (2020). (NVR/gf)