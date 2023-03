WTC Oostduinkerke rijdt eerste ritje van tiende jaar

De sportievelingen van wielerclub WTC Oostduinkerke hebben het seizoen ingezet met een daguitstap naar Oudenburg. Het was de start van een bijzonder jaar, want de club bestaat tien jaar. Tijd ook voor een nieuw bestuur, nieuwe sponsors en nieuwe outfits.

Zo’n tien jaar geleden staken vijf fietsvrienden de koppen bij elkaar. Wim Joye, Jean-Pierre Mavau, Hugo Steen, Ronald Euvrard en Eddy Bentein namen het initiatief om hun passie voor fietsen te delen met anderen. Ze bouwden de club uit tot een groep van zo’n vijftigtal actieve leden. Dit kon enkel dankzij de steun van enkele trouwe sponsors. Na tien jaar was het tijd om de fakkel door te geven. Er werd een nieuw bestuur gevormd: Siegline Driesse, Jan Druwé, Ronny Perneel, Steven Van Erkel en Wouter Keirsebilck nemen de taken van de ‘anciens’ over. Met het nieuwe bestuur werden ook nieuwe sponsors aangetrokken, die samen met enkele sponsors van het eerste uur de club ondersteunen.

“We danken Electrosan (sanitair & verwarming, De Panne), Reddy Keukens Veurne, Sanville (Sanitair, elektriciteit, ventilatie ,Veurne), Industriebouw Vanden Bussche, Verada schrijnwerk, The Posse uit Oostduinkerke en BNP Paribas Fortis Koksijde-De Panne voor hun steun”, zegt Wouter Keirsebilck. “Dankzij hen rijden we dit jaar in onze spiksplinternieuwe outfits.”

XL-rit

“Elke week vertrekken we op zondagmorgen in de Vrijheidsstraat in Oostduinkerke-Dorp, op de parking tegenover de Vrije Basisschool en het Navigo Visserijmuseum. De ritten bouwen we op van zo’n 70 tot 90 kilometer, gemiddeld tegen 28 à 30 per uur. Samen uit, samen thuis, is onze leuze. Als er al eens iemand pech zou hebben, dan helpen we elkaar. Na de rit sluiten we af met een drankje in sportcafé De Hazebeek.”

“Naast de ritten op zon- en feestdagen rijden we elke laatste zondag van de maand een XL-rit, waarbij we onze grenzen wat verleggen. Jaarlijks organiseren we ook een dagtocht, en traditiegetrouw sluiten we af met ons eindeseizoensfeest. Nieuw dit jaar is ons ‘critère des fruits de mer’, waarbij we het sportieve aan het culinaire koppelen.” (MVO)

www.wtcoostduinkerke.be