Wouter Vandenhaute verrast schoonmama van topchef Geert Van Hecke op 100ste verjaardag: “Nu moet ik wel fan zijn van Anderlecht”

Feest in Residentie Hardoy in Ardooie. Maria Vanhecke mocht er maandag haar 100ste verjaardag vieren. De eeuwelinge kreeg haar familie op bezoek, met daarbij schoonzoon en sterrenchef Geert Van Hecke, bekend van De Karmeliet in Brugge. Er was ook een opvallende gast aanwezig: Wouter Vandenhaute, de niet-uitvoerende voorzitter van Anderlecht.

Directeur Barbara De Poorter en het personeel zorgden voor een feestelijke omkadering en de eeuwelinge zelf was zelf nog fit om alle aanwezigen persoonlijk te verwelkomen.

Voor Maria was haar honderdste verjaardag een onvergetelijk moment. Een verrassende gast was Wouter Vandenhaute, de niet-uitvoerende voorzitter van RCA Anderlecht en vriend van de familie. “Voortaan moet ik wel fan zijn van Anderlecht”, grapte Maria. Ze zullen het in Brugge graag horen!

Drie broers

Maria werd geboren in Ardooie op 13 februari 1923. Ze had haar thuis in de Watervalstraat bij haar ouders, Jules Vanhecke en Romanie Kerckhof. “Ik werd de enige zus van mijn drie broers. Dit zijn André, Maurice en Rafael. De oudste is op vroege leeftijd overleden. De twee anderen werden respectievelijk 91 en 92 jaar”.

Maria trad in 1950 in het huwelijk met Marcel Demuynck. “Bij een toevallige ontmoeting was het liefde op het eerste gezicht”. Marcel is overleden in 1998. Hij was 78 jaar. “Hij was schoenmaker bij de firma Debusschere in de Brugstraat en stond bekend in de regio als een uitstekend muzikant. Er klonk dus regelmatig een muzikaal deuntje in onze woning in de Beverensestraat, waar we zowat veertig jaar gewoond hebben.”

Dochter

In 1960 werden Maria en Marcel de ouders van Mireille. Mireille zorgde er voor dat de familie culinair verwend werd want ze trad in het huwelijk met de bekende sterrenchef Geert Van Hecke, bekend van restaurant De Karmeliet in Brugge. De familie breidde uit met Louis, die zorgde voor twee lieve achterkleinkinderen voor Maria: Georges en Paulette.