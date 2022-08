Wouter Rogge, de geestelijke vader van Ootje en Odetje: “Heel trots op mijn kinderhelden”

Wouter Rogge (46) uit de Kouterstraat houdt van tekenen. Hij ontwierp al tal van affiches voor verenigingen én hij is de geestelijke vader van Ootje en Odetje, de Oostrozebeekse kinderfiguren. “De kans is reëel dat ik ooit een echt stripverhaal verzin rond deze twee kinderhelden.”

Wouter Rogge staat bij alle verenigingen bekend als de striptekenaar van de gemeente. Wordt er een of ander feestje of happening georganiseerd, dan kloppen ze aan bij de minzame Wouter met de vraag om voor hun feest een mooie treffende affiche te ontwerpen.

Wouter is een pure hobbyist. “Dagelijks zit ik voor de fun aan mijn tekentafel om wat te ontspannen na het werk. Geregeld post ik mijn tekeningetjes op Instagram en die worden heel druk bekeken.” Wouter ontwierp heel recent de etiketten voor de populaire biertjes de ‘Platsepisser’ en de ‘Ginstepoeper’ van café Centraal. Naam en faam verwierf hij echter met de ontwerpen van Ootje en Odetje, de poppen die op elk kinderevenement van de gemeente te zien zijn.

Dat Wouter Rogge zo goed uit de voeten kan met tekenmateriaal, heeft heel veel te maken met zijn beroepsbezigheden als graficus.

Verrast in de prijzen

“Ik weet dat ik bij de Oostrozebeekse jeugd bekend sta als afficheontwerper voor al hun activiteiten. Dat tekenen is een bezigheid die ik al van jongs af aan beoefen. In feite ben ik een hobby-cartoonist en in die hoedanigheid weten ze me altijd te vinden. Met mijn ontwerpjes viel ik al eens in de prijzen, bij Radio 1 Klassiek Duizend, een wedstrijd die draaide rond creatief zijn met muziek. Voor die wedstrijd ontwierp ik een hoes voor een plaat. Tot mijn grote verrassing werd ik finalist. Het behalen van die prijs heeft vanzelfsprekend gezorgd voor nog wat meer naambekendheid.”

De kans is reëel dat ik er ooit een echt stripverhaal rond verzin

Het o’tje

“Het bleef niet bij ontwerpen voor het verenigingsleven. Ook de gemeente kreeg lucht van mijn ontwerpen en kwam via jeugdconsulent Bert Verstraete aankloppen met de vraag of ik het zag zitten om een ontwerp te maken rond kinderactiviteiten uitgaande van de jeugddienst. Het moest iets heel creatiefs zijn en verwijzen naar Oostrozebeke of er tenminste een link mee hebben. Aanvankelijk dacht ik iets te doen met het riddermonument voor de bibliotheek, of iets dat te maken had met vlas, tot ik uiteindelijk belandde bij het bestaande logo van de gemeente. Het o’tje van het logo leende zich perfect tot het ontwerpen van een leuk figuurtje.”

“Het idee was er, maar dan moest nog de uitwerking volgen… Ik ben er liefst twee jaar mee bezig geweest, tot het uiteindelijk twee poppen moesten worden die bij elke activiteit hun opwachting zouden maken. Toen het ontwerp volledig klaar was, werd de uitvoering ervan overgedragen aan een Nederlandse firma die ook al de poppen van Plopsaland had vervaardigd.”.

Zot

Aangezien het verhaal gaat dat de poppen op het gemeentehuis wonen, kregen ze ook een passende naam, waarin de O van het logo van de gemeente voorkomt. Bij elke kinderactiviteit verlaten de poppen het gemeentehuis en bewegen ze zich tussen de kinderen, die echt zot zijn van de poppen.

“Ik vind het heel leuk dat ze zo vaak opduiken in het straatbeeld. Voor mij zijn het echt stripfiguren geworden en kans is reëel dat ik ooit een echt stripverhaal verzin rond deze twee kinderhelden.” Of er nog meer tekenplannen op het getouw staan? “Goh, voor mij is tekenen op de eerste plaats een uitlaatklep, een pure hobby. Maar ik ben wel bijzonder trots ben op mijn twee kinderhelden.” (CLY)