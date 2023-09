Wouter (45) ziet droom uiteenspatten nu blauwalgen EK wakeboarden in Beernem nekken: “Dit is een ramp”

Van 11 tot 16 september zouden de beste wakeboarders van Europa zich met elkaar meten op het kanaal Gent-Brugge in Sint-Joris, bij Beernem. Maar door blauwalgen in het water wordt het kampioenschap noodgedwongen afgelast. “Dit is een ramp”, zucht drijvende kracht Wouter Deschrijver. “Ik begrijp de beslissing, maar de wedstrijden verplaatsen naar een andere datum is zo goed als onmogelijk.”

Een uitgelezen locatie, uitstekende weersvoorspellingen en meer dan honderd deelnemers uit zestien verschillende landen: het EK wakeboarden in Sint-Joris leek af te stevenen op een groot succes. Maar dat was buiten blauwalgen gerekend. Een controle van het kanaalwater in Sint-Joris wees op de aanwezigheid van de ziekmakende bacterie en dus wordt het kampioenschap noodgedwongen afgelast.

De beslissing van de Vlaamse Waterweg is een serieuze streep door de rekening van Wouter Deschrijver, bondscoach van het Belgische wakeboard-team en voorzitter van de Beernemse wakeboardclub Batoo. “In dertig jaar hebben we op deze locatie nog nooit blauwalgen gehad”, zucht hij. “Dat dat beest juist nu moet opduiken, is een ramp. We hebben ons een hele zomer uit de naad gewerkt om dit te organiseren en er stonden vijftig vrijwilligers klaar om alles in goede banen te leiden. We maakten zelfs werk van een pop-up wakeboardschool met een zomerbar, zandstrand en steiger.”

Begrip

De beslissing weegt heel zwaar, maar Wouter begrijpt ze wel. “We gaan uiteraard niet met de gezondheid van onze deelnemers spelen”, zegt hij. “We kunnen het niet maken dat zij enkele maanden na het kampioenschap met longproblemen krijgen te kampen. Dan zijn we nog veel verder van huis. Maar anderzijds kunnen we het kampioenschap ook niet zomaar naar een andere datum verplaatsen. Een andere locatie zoeken in België is zinloos want die is er mijn inziens niet. Het kanaal in Sint-Joris is een gedroomde plek. Er is een lang recht stuk van 800 meter met oevers die de golven van de boten perfect absorberen.”

Toch nog een waterkansje?

Toch is er misschien nog een waterkansje voor het kampioenschap. “In samenspraak met de internationale wakeboardfederatie kijken we of we het evenement misschien kunnen uitstellen naar begin oktober”, zegt Wouter. “Tegen dan zouden de blauwalgen hier verdwenen moeten zijn. Maar de kans dat dit lukt lijkt mij bijzonder klein. Een jaar zonder EK zou evenwel ongezien zijn. Dat kan gewoon niet.”

Ook burgemeester Jos Sypré (CD&V) hoopt dat er nog een oplossing uit de bus komt. “Het was een eer voor onze gemeente om dit EK te mogen ontvangen”, zegt hij. “Als gemeente stelden we materiaal ter beschikking en zouden we het openingsgebeuren mee organiseren. Dat blauwalgen voor problemen zorgen in bevaarbare wateren is hoogst uitzonderlijk. Dit is bijzonder jammer voor de organisatoren.” (AFr)