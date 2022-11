Woumense en Femma organiseren benefiet voor Kameroen in Beerst

Nadège Bakam en Femma wereldvrouwen, met Ilse Deruytter en de Wereldwinkel, organiseren op zaterdag 27 november een benefiet voor Kameroen in OC Ter Zaele in Beerst. Op het programma staan wereldkeuken en modeshow. Inschrijven moet voor 20 november.

Nadège is zelf afkomstig van Kameroen (Doula) en woont al 12 jaar in België, in de Diksmuidse deelgemeente Woumen. Ze zet zich in voor het goede doel. Zo zamelde ze al geld in voor Penohaze, een organisatie die een weeshuis dat voor dove en albinokinderen zorgt, helpt. Door een fundraising konden vloeren, bedden, banken, schrijfgerief en meer voorzien worden. Ook peters en meters voor de kinderen daar zijn welkom.

Wereldkeuken

“Dit benefiet is specifiek voor de tweede watervoorziening in Doula. Dat zal de levensomstandigheden van iedereen daar fel verbeteren”, wijst Nadège.

“Om Kameroen te helpen, doe ik al heel lang activiteiten zoals oliebollen bakken en verkopen op evenementen, de opbrengst gaat volledig naar het goede doel. Dit benefiet past volledig in het kader van gelijkheid en armoedebestrijding. Op zaterdag 27 november kunnen mensen komen genieten van een lekkere maaltijd uit de wereldkeuken.”

Modeshow

De inspiratie voor de gerechten komt van over de hele wereld en wordt klaargemaakt door Patrick Demeyere, een gerenommeerde chef terwijl ook Nadège in de potten roert en typisch Afrikaanse gerechten kookt met oliebollen als dessert.

“Er is daarbij ook een modeshow met Afrikaanse kledij, uniek om eens te beleven en er wordt voor ambiance gezorgd. Iedereen is van harte welkom om mee te genieten en nieuwe smaken te ontdekken. Iedereen zal er zeker wel iets heerlijks vinden en zijn buikje rond kunnen eten”, geeft Ilse Deruytter mee.

Voorverkoop

De benefietmaaltijd vindt plaats in OC Ter Zaele, Hendrik Consciencestraat 7 in Beerst en start om 11.30 uur. Kaarten zijn enkel in voorverkoop te verkrijgen bij Ilse Deruytter, Femmaleden, bij de Wereldwinkel in Diksmuide en telefonisch bij Nadège via 0489 10 13 08 of via overschrijving van het juiste bedrag, met vermelding aantal volwassenen en aantal kinderen op rekeningnummer BE43 0004 5521 1401. Ten laatste op 20 november, prijs voor volwassenen 25 euro en voor kinderen 15 euro.